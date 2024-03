Cristian Tudor Popescu este dezamăgit și revoltat de ceea ce se întâmplă în România, despre care spune că a devenit un loc plin de violență și cruzime.

Sub titlul "România în război. Putin trage cu baliverne intercontinentale", jurnalistul o numește pe Diana Șoșoacă pațakină și atrage atenția că România este deja în război.

"Ultimul răcnet al Carpaților, slobozit de komisara Șoșokina: „Ce caută trupe străine pe teritoriul României?! Iohannis bagă România în război la ordinul NATO!”.

Nu e nevoie să ne bage nimeni în război, cum zice pațakina, deoarece suntem în război. Război civil, pentru că mor civili.

În 6 decenii de viață, n-am văzut niciodată atâta violență, atâta cruzime ucigașă pe meleagurile astea. Dimineața, când deschid televizorul, știu că mă așteaptă, nesmintit, mizeria umană și crima zilei, cel puțin una. Învățătoare care înjură și lovesc copiii, elevi care înjură profesorii și-i lovesc, profesori care abuzează sexual eleve, elevi care omoară alți elevi și eleve pentru că nu suportă să vadă oameni fericiți, îi agresează și-i umilesc de plăcere, în cel mai bun caz își ucid prietena când ea vrea să încheie relația. Bat oameni pe stradă pentru că nu vor să le cumpere băutură sau să le dea bani de droguri. Șoferi drogați, de toate vârstele, omoară pe loc, cu mașini tari, adolescenți neviovați. România e pe locul întâi la ceva în Europa – la accidente de circulație mortale. Fiii își omoară mamele. Bunicii își terorizează nepoții. O femelă bătrână își aruncă pisica pe fereastră de la etaj, ca s-o zdrobească de asfalt, și reușește. Soții își bat crunt și își ucid soțiile, soțiile își asasinează soții. Soacra otrăvește cu mercur toată familia... Mor oameni cu zile, omorâți de spitale.

Nimeni nu știe câți morți pe an înseamnă toate astea. Și nimeni nu vrea să știe. „Nimeni nu e mai presus de lege” s-a schimbat în „Toată lumea trece pe sub lege”. Ce-i determină pe răufăcători să comită atâtea fapte groaznice fără să clipească? Sentimentul impunității. Dacă ai avocați buni, indiferent ce crimă ai comis, te ajută să scapi cu Agenția Națională pentru Protecția Răufăcătorilor, cunoscută și sub numele prescurtat de Justiția. Disoluția autorității a intrat în faza terminală.

Istoria consemnează că o astfel de stare a societății duce la prăbușirea democrației și înlocuirea ei cu democratura. Floare la ureche pe lângă băgarea României în război de către NATO...

• Fenomenală seria divergentă de minciuni kaghebiste ale lui Putin în urma măcelului de lângă Moscova. Statele Unite preveniseră FSB că se pregătește un atentat islamist în loc public, cu lume multă. Kremlinul urinează balistic pe avertisment: „E o diversiune. Noi nu credem decât în informațiile noastre”. Atentatul se produce, oribil, morții sunt peste sută, dar FSB ține secret numărul exact, ca să facă și ei ceva. SUA precizează că „Potrivit informațiilor de care dispunem în acest moment, Ucraina nu este implicată în atentat”. Rusia urlă din toți propagandăii: „Ce vrea să ascundă Vașînton?”. Putin zice, fără urmă de dovadă, că cei 4 ucigași fugeau în Ucraina, unde-i aștepta „o fereastră”, ca să treacă granița. Cel mai apropiat complice al lui Putin, Lukașenko, îndrăznește să-i dea peste nas: „Noi știm că voiau să treacă în Belarus, dar au văzut ce bine păzită e frontiera noastră și s-au îndreptat spre Ucraina”. Spre Ucraina, ca să ce? Cum să treacă prin trupele rusești masate pe toată granița de est ruso-ucraineană?

Cei 4 sunt din Tadjikistan, stat rezervă de cadre ISIS, ISIS revendică de două ori atentatul, sus și tare. Putin zice că spionii Ucrainei, SUA și UE s-au aliniat în spatele ISIS, ca să destabilizeze Rusia. Vă dați seama cam ce călcat pe picioare ar fi, între serviciile secrete din 27 de state UE, America și Ucraina?

Putin împinge din răsputeri vina pe toată lumea liberă, pentru că nu vrea să se audă întrebarea dărâmătoare: cum a fost posibil ca marele KGB să nu prevadă atacul, să nu-l poată stopa, să-i scape toți killerii ISIS, pe care a reușit să-i prindă hăt, la 400 km de Moscova? Oare pentru că răspunsul n-ar mai presupune nicio înghesuială, fiind un sigur serviciu „în spate”, ba chiar în față – inși în blugi și geacă albastră, arătând toți la fel, care îi împiedicau pe spectatori să fugă din sală? KGB are de ales: ori sunt impotenți, ori ei sunt criminalii.

În ce mă privește, rămân la aceeași întrebare: ce sunt mai dezgustătoare, atrocitățile sau balivernele lui Putin?", scrie Cristian Tudor Popescu.

