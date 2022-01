Atunci când vorbim despre culoarea părului, anul 2021 a reprezentat o adevărată explozie de tonuri calde. De la blondul lui Billie Eilish, până la nuanțele subtile de ghimbir ale lui Gigi Hadid, s-a încercat totul. Anul 2022, însă, oferă o mulțime de trenduri interesante pentru colorarea părului, de la șuvițele în tonuri de cupru, până la negru intens și nuanțe pastelate de roz.

Și cum începutul de an este, de regulă, o perioadă în care ne dorim să facem tot felul de schimbări în materie de look, trebuie să știi ce culori sunt în trend. Dacă o schimbare de look se află pe lista de dorințe pentru acest an, descoperă în rândurile următoare top 7 culori de păr care se poartă în 2022!

1. Blond miere cu tonuri de cupru

Blondul miere cu tonuri de cupru este o combinație perfect echilibrată între blondul auriu și tonurile de cupru intens. Nuanța de păr obținută îți va oferi un plus de strălucire și îți va permite, în același timp, să testezi nuanțe discrete de roșcat, fără a face o schimbare radicală. Aflată la limita dintre blond și șaten, această nuanță de blond este ușor de întreținut și este ideală pentru persoanele cu pielea ușor măslinie, obișnuite cu nuanțele de șaten, dar care doresc o schimbare de look în direcția blondului.

2. Blond deschis auriu

Îți este cunoscută nuanța de blond deschis, cu tonuri aurii, pe care o au de regulă copiii mici? Atunci cu siguranță vei recunoaște blondul deschis auriu, o culoare de păr în trend în 2022. Această culoare reușește să ofere căldură chipului și să îndulcească trăsăturile, fiind opțiunea ideală atunci când vrei să înlături câțiva ani de pe chipul tău. Sugerează stilistului tău să se axeze mai mult pe obținerea unei culori de blond pal auriu, mai degrabă decât un blond cu reflexii gri, care te poate îmbătrâni.

Ads

3. Ciocolatiu cu nuanțe de cupru

După obsesia pentru nuanțe intense de roșcat preponderentă în 2020, vei putea observa că anul 2022 vine cu nuanțe ceva mai „liniștite” de cupru. Astfel, nuanța clasică de șaten ciocolatiu va fi reinventată prin folosirea tonurilor de cupru sau șuvițe colorate în această nuanță. Rezultatul obținut este un stil modern, feminin, care oferă un plus de căldură fizionomiei feței.

4. Roz pastelat

De câțiva ani, nuanțele pastelate sunt dominante în ceea ce privește colorarea părului. Dintre acestea s-au remarcat nuanțele ușor de purtat, precum cele de roz deschis, ce au putut fi observate și în cadrul prezentărilor de modă ale unor designeri de top. Modelele au purtat tonuri pastelate de lavandă, oranj, albastru, însă rozul pastelat a fost cel care a furat privirile tuturor. Dacă vrei să îndrăznești cu un astfel de look în 2022, poți opta pentru vopseaua semipermanentă de la Fanola, în tonuri de roz.

Ads

5. Blond cenușiu

Un look îndrăzneț și riscant este și abordarea unei culori pentru păr în nuanța blond cenușiu. Aceasta nu este o culoare pentru orișicine, însă odată ce ai adoptat această nuanță, în mod sigur nu vei mai dori să-ți colorezi altfel părul. Zona de culoare închisă se află de regulă la rădăcină, acest stil fiind ideal dacă ai mai multe fire de păr albe și îți dorești o culoare ușor de întreținut. Blondul cenușiu îți va oferi un aer misterios și elegant, fiind potrivit atât pentru părul lung, cât și pentru tunsorile scurte.

6. Negru intens

Această culoare de negru intens nu face referire la acel negru gotic, specific stilului adolescentin rebel. Nuanța intensă de negru e definită de strălucire, iar menținerea intensității culorii este esențială, motiv pentru care trebuie să investești în produse pentru păstrarea culorii intense a părului, așa cum este șamponul fără sulfați.

7. Castaniu cu șuvițe blonde

Nuanțele clasice de șaten și castaniu sunt și ele reinventate în anul 2022, elementul definitoriu fiind șuvițele aurii care încadrează chipul. Un mare avantaj al acestui stil este ușurința în întreținere, cu atât mai mult cu cât părul tău deja are o nuanță de castaniu sau șaten.

Inspiră-te și tu din cele mai apreciate trenduri în materie de culori de păr în 2022 și adoptă look-ul care ți se potrivește cel mai bine. Nu uita, însă, că părul sănătos este mereu la modă!