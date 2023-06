Cutremur puternic în Franța. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km

Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc vineri seară, 16 iunie, în estul Franţei, a anunţat Centrul German de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ), relatează Reuters.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km (6,21 mile), a precizat GFZ, revizuind măsurătoarea anterioară care indica o magnitudine de 5,5.

