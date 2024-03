Cutremur major în largul unei insule din Asia. Seismul nu are potenţial de a declanşa un tsunami

Agenţia pentru geofizică din Indonezia (BKMG) a anunțat că un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri, 22 martie, în largul insulei indoneziene Java, la o adâncime de 10 kilometri, informează Reuters.

Epicentrul a fost localizat la 132 de kilometri nord de oraşul Tuban, situat în provincia Java de Est, a precizat BMKG.

#Earthquake ( #gempa ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.1 || 104 km N of #Tuban ( #Indonesia ) || 10 min ago (local time 12:31:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Tguzw5FHwH

Seismul a fost resimţit puternic în Java de Est, capitala acesteia, Surabaya, precum şi în oraşe din provinciile vecine, potrivit numeroaselor mesaje publicate de utilizatori ai reţelelor de socializare din aceste zone.

Seismul nu are potenţial de a declanşa un tsunami, a mai precizat BMKG.

#IEWorld | A magnitude 6.1 earthquake struck off the shore of Indonesia’s Java island today, at a depth of 10 km, says Indonesia’s geophysics agency https://t.co/rswj5bnjQP