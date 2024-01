Dezastru în Japonia în urma cutremurului. Răniții ajung greu la spital din cauza drumurilor distruse FOTO/VIDEO

Spitalul oraşului Suzu din prefectura Ishikawa, afectată de o serie de cutremure de mică adâncime care s-au produs luni, raportează sosirea unui aflux de pacienţi răniţi, relatează The Guardian.

Mulţi dintre răniţi au fracturi, dar deocamdată nu au fost confirmate decese.

Un nou cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs la ora locală 18.08 (11.08, ora României) în largul coastei peninsulei Noto, în apropiere de epicentrul celui mai puternic seism, care s-a produs la ora locală 16.10 şi a avut o magnitudine estimată la 7,5. Clădirile şi alte structuri slăbite de cutremurele anterioare sunt deosebit de vulnerabile la replicile de după cutremur.

Scary visuals, The 7.6 Earthquake in Western Japan today made the entire river/waterway jump out of its basin like it's a amusement swimming pool wave! 🤯 #震度7 #津波 #津波警報 #津波の映像 #津波到達 #最大震度7 #緊急地震速報 #大津波警報 pic.twitter.com/4qe9MUVeqV

Transportul răniţilor este întârziat din cauza drumurilor avariate. Spitalul funcţionează cu ajutorul generatoarelor, deoarece curentul electric a fost întrerupt în cartier.

De asemenea, incendii au izbucnit în ceea ce par a fi locuinţe din Peninsula Noto.

Temperaturile din zona afectată de seisme sunt prognozate să scadă la aproximativ 1°C în timpul nopţii, iar în prezent se estimează că aproximativ 36.000 de gospodării nu au energie electrică.

Ziua de Anul Nou este principala sărbătoare de iarnă în Japonia, iar multe familii se întorc din marile oraşe precum Tokyo şi Osaka să-şi viziteze rudele din provincie.

#Watch The earthquake that hit Ishikawa today was so strong that it apparently knocked over the stone lantern at the Sanjoso Hachimangu Shrine up the coast in Niigata prefecture. (Niigata recorded an earthquake intensity of 5+ on the JMA scale)#Japan #Breaking #Earthquake… pic.twitter.com/nLeVl1YMWE