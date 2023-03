Dispute aprinse între constructori despre rezistența clădirilor la cutremure. Ce blocuri trebuie evitate: "Am fost în Turcia, am văzut prăpădul de acolo"

Cutremurele din Turcia, dar și cele din țara noastră din ultima perioadă, i-au speriat pe români.

Mulți s-au grăbit să-și asigure locuințele și să caute certitudini că blocurile în care locuiesc sunt rezistente la cutremur. Unii sunt de părere că sunt mai sigure blocurile noi, alții pledează pentru cele vechi.

Subiectul este de interes și pentru constructori, în discuții pe grupuri dedicate din mediul online.

Un lucrător din domeniul construcțiilor a formulat un punct de vedere după ce a fost în Turcia și a văzut unele dintre blocurile prăbușite în urma seimelor puternice.

"De curând am fost în Turcia, am văzut prăpădul de acolo! Am văzut blocuri întregi crăpate, fisurate, căzute parțial sau în totalitate! Vreau să vă ofer un mic sfat! Evitați blocurile construite din plăci de beton sudate!

Se făceau și la noi prin anii '80. La achiziționarea unui apartament, nu mai fugiți de demisol, tot ce a fost în demisol a scăpat.

Acolo este structura de rezistență și cei surprinși acolo au fost scoși fără măcar o zgârietură. Și în anul 1977 tot la fel! Cine a stat la subsol sau demisol a ieșit teafăr!", a scris acesta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"De zeci de ani mă ocup cu expertize, proiecte și tot ce ține de arhitectură", a precizat autorul postării.

"Problema la turci a fost calitatea construcțiilor"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Glumețule, ai de vânzare ceva la demisol sau?"

"Ce studii ai în domeniu să dai sfaturi despre blocurile din plăci? Sunt cele mai sigure! Nu mai dezinforma. Problema la turci a fost calitatea construcțiilor, nu tipul de blocuri."

"Eu am lucrat în București la izolarea acelor blocuri din plăci care ziceți că sunt sigure, când dădeam găuri cu burghiul pentru dibluri, betonul de la acele plăci se macină de ziceai că blocurile sunt făcute din chirpici betonul care curgea din găurile făcute era galben nu vânat cum ar trebui să fie când e cimentul tare deci plăcile erau de calitate slabă maxim B200 dar e mult B200."

"Fac o remarcă: postarea mi se pare reclamă, invitație la achiziția blocurilor noi, cu pereții despărțitori din carton, făcute în zilele noastre. Timpul ne va răspunde la întrebări."

"Are dreptate"

"A oferi un sfat nu Îți trebuie studii, un sfat bun îl poți primi și de la un copil când tu ești aiurit. Ăștia care credeți mai mult în studii de cât în experiență în muncă mai bine nu comentați, că vă faceți de râs.

Are dreptate, demisolul este rezistența unei clădiri. Tot ce este în pământ, fundație, beci, demisol, rămâne intact, tot ce este ridicat cade dacă gradele seismice sunt mari."

"Are dreptate autorul postării, sudor fiind de meserie, am participat la construirea lor în anii 80-90. Din păcate erau multe "mustăți" false sau dispărute din structura planșeului, nu aveai cum să comentezi, oamenii partidului erau prezenți, trebuia îndeplinit planul. Și ultima mizerabilă acțiune era aceea de a turna beton iarnă peste gheață prezența în alveolele din partea superioară a peretelui prefabricat."

"Blocurile de plăci comuniste au flexibilitate mare rezistă mai bine la cutremure decât structurile noi, cu demisolul ai dreptate dar nu poți trăi toată viață în beci doar pentru frica de cutremur. Construcțiile noi pică toate pentru că se fac în bătaie de joc, doar pentru profit, nu se respectă niciun standard și niciun normativ."

"Blocurile de plăci se strâmbă, dar nu cad

"Blocurile de plăci se strâmbă, dar nu cad. Asta nu am zis-o eu ci un profesor de la catedră de rezistență din facultatea de construcții civile. Dacă au fost construite cum trebuie, și clar au fost, nu există risc seismic la blocurile din plăci după 77. Sunt chiar foarte solide. Legat de demisol și subsol- acolo ai dreptate."

"Lucrez în construcții de ceva timp și am întâlnit tot felul de lucrări.

Blocurile din plăci de beton sunt făcute prin vibrație, și au beton foarte dur.

La îmbinări nu s-au folosit suduri cum susține domnul, ci prin îndoire prin acele urechi. Sudurile nu erau admise. Nu știu cum poate domnul să vină cu asemenea acuzații, dar trebuie să aibă grijă."

