Coșmar pentru văduva lui Dan Spătaru în trenul spre Constanța: ”Eram ude leoarcă, ne-am blestemat zilele”

Sidonia Spătaru, văduva regretatului Dan Spătaru, a avut parte de o experiență de coșmar într-o călătorie cu trenul spre Constanța.

Astfel, Sidonia Spătaru a relatat cum a stat, alături de o prietenă, peste trei ore în gară pentru că nu a putut găsi bilet, iar în tren a mai stat alte două ore la ieșirea din București, fără apă și aer condiționat.

„M-am dus la nepoată-mea la Valu lui Traian, dar ce am pățit, nu vreți să știți! A plecat la ora 9 dimineața de acasă. La 10.20 știam că avem tren, dar nu am găsit niciun bilet. Am stat în gară până la ora 13.30, când am plecat cu un tren spre Constanța. Am stat ore în tren la ieșirea din București, fără aer condiționat, fără apă, pe căldurile acelea. Ne-am blestemat zilele!”, a declarat Sidonia Spătaru pentru Viva.

„Peste tot a fost arhiplin. Nu am văzut atâta lume în gară ca atunci. Eu am zis că e vina mea, pentru că puteam lua bilete. Eu am crezut, însă, că vom găsi bilete la tren. Asta a fost cum a fost. Dar să mai stai și două ore pe tren fără aer și fără apă, după ce deja stătusem în gară mai bine de trei ore, a fost cumplit! A venit poliția, s-au certat, mai să se ia la bătaie. Am zis că nu mai îmi trebuie așa ceva. M-am îmbolnăvit de nervi, pur și simplu. Și nimeni nu dădea nicio informație.

Am ajuns la ora 18:00 la Valu lui Traian. Eram ude leoarcă, cum se spune. Eram terminată. Nu mi-a mai trebuit nimic. După ce am făcut un duș, m-am răcorit la umbră, sub vița de vie. La bloc nu ai cum să găsești așa ceva, nu te poți răcori decât cu aer condiționat, care nu este sănătos. Mă doare capul de la el”, a mai spus ea.