Cea mai mare pedeapsă pentru o femeie din Rusia, de la căderea URSS. 27 de ani de închisoare în dosarul asasinării unui blogger pro-Kremlin VIDEO

Justiţia rusă anunţă că a condamnat-o la 27 de ani de închisoare pe Daria Trepova, o tânără în vârstă de 26 de ani, pe care o acuză de asasinarea cu explozivi, în aprilie 2023 a unui blogger naţionalist rus specializat în ofensiva rusă din Ucraina, Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarski, căruia i-a înmânat o statuetă-capcană, într-o cafenea, la Sankt Petersburg, relatează AFP.

Acest asasinat, orchestrat de Ucraina, potivit Moscovei, dar pe care Kievul nu l-a confirmat vreodată, a făcut mult zgomot în Rusia, mai ales în rândul celor mai aprigi susţinători ai intervenţiei militare ruse.

Daria Trepova ”a fost condamnată la o pedeapsă de 27 de ani” de închisoare ”într-o colonie penitenciară”, a anunţat într-un comunicat un Tribunal Militar de la Sankit Petersburg (nord-vest), unde a avut loc procesul. Aceasta este ce mai mare pedeapsă primită de o femeie din Rusia, de la căderea URSS, a relatat agenția Ria Novosti, adăugând că, potrivit legislației ruse, o femeie poate primi maximum 30 de ani de închisoare pentru acuzații de terorism.

Tânăra, care purta un pulover alb cu portocaliu, a ascultat verdictul într-o cuşcă de sticlă, potrivit unui fotograf AFP. Parchetul a cerut ca ea să fie condamnată la 28 de ani de închisoare.

Blogerul rus Vladlen Tatarski, pe adevăratul său nume Maksim Fomin, a fost ucis în aprilie 2023 după ce a acceptat o statuetă-capcană într-o cafenea, la Sankt Petersburg, din mâna Dariei Trepova. Explozia a rănit alte 30 de persoane.

Ea a fost arestată rapid cu privire la ”terorism” şi a fost plasată în detenţie. Moscova acuză Kievul şi ”agenţi” ai opozantului încarcerat Aleksei Navalnîi de faptul că se află î spatele acestei operaţiuni. În cursul interogatoriului şi procesului, tânăra a dat asigurări că nu ştia că transporta o bombă, estimând că a fost manipulată.

Daria Trepova was also sentenced today - to 27 years in prison - this is one of the harshest sentences for a woman in the history of the Russian Federation.

