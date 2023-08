Direcția principală de informații (GUR) a Ucrainei a coordonat în noaptea de 23 spre 24 august o acțiune specială extrem de spectaculoasă debarcând pe Capul Tarkhankut, în Crimeea ocupată de ruși.

Scopul misiunii a fost eliminarea personalului militar și a echipamentului rusesc de supraveghere.

Toate obiectivele au fost atinse și, în plus, steagul ucrainean a fost arborat, fără ca Ucraina să fi înregistrat victime.

Administrația de ocupație din Crimeea nu comentează evenimentele, în ciuda apelurilor în masă ale localnicilor. Singurul mesaj se referă la presupusa „distrugere a munițiilor conform unui program stabilit”.

În două filme înregistrate cu camerele video cu infraroșu, se poate observa cum trupele speciale ajung în Crimeea cu bărci rapide, echipate cu mitraliere. În același timp, imaginile surprind focuri scurte de armă și momentul arborării steagului ucrainean pe o clădire a ocupanților.

Budanov promised us that there will be surprises around Crimea and, boy, he not only delivers but over-performs.

In the night of August 24, the Ukrainian GUR in support with the Ukrainian Navy executed special operations at the Cape Tarkhankut, in Russian-occupied Crimea and… pic.twitter.com/AVsrjsh85n