Peisaje impresionante care îți taie răsuflarea, birdwatching, sesiuni foto, plimbări cu barca sau cu caiacul, safari în pădure și gastronomia locală sunt câteva dintre motivele care te vor aduce în Delta Dunării an de an, indiferent de anotimp. Chiar dacă e deja toamnă, nimic nu te împiedică să îți iei câteva zile libere și să te bucuri de acest tărâm fascinant al României.

Delta e mare și are o mulțime de locuri care merită explorate. Unul este însă punctul de plecare pentru o mulțime de activități: Sulina, orașul cunoscut și drept cel mai estic punct al României, acolo pe unde intră soarele în țara noastră. Răsăriturile și apusurile sunt senzaționale aici, dar toamna au un farmec aparte. Și când prin dreptul soarelui trece câte un stol de păsări migratoare în drumul spre țările calde, cu siguranță că fotografiile vor fi adevărate opere de artă.

Sulina e o minune a naturii pe care merită să o savurezi pe îndelete. La prima vedere nu ți se va părea spectaculoasă. O spun din proprie experiență. Când am coborât prima oară din șalupa rapidă, ușor amețită de călătoria pe apă care durează undeva la 90 de minute, am privit Sulina ca pe o comună ceva mai răsărită. Ba chiar eram tentată să zic că am văzut și sate din România mai arătoase. Aveam să constat însă rapid că m-am înșelat. Nu întotdeauna prima impresie este și cea mai potrivită și de luat în seamă.

De ce m-am îndrăgostit de acest orășel

Sulina are o populație de puțin peste 3.500 de locuitori. Orășelul are șase străzi paralele cu Canalul Sulina și alte câteva perpendiculare pe acestea. Străzile nu au nume clasice, ci sunt numerotate cu cifre romane, deci va fi destul de simplu să te orientezi.

Clădirile nu au o arhitectură impresionantă, însă, cum spunea un coleg, ai senzația că te transpun într-un decor de film din copilărie. Micuțul oraș, de altfel singurul din Delta Dunării, are un aer boem. E atâta liniște în Sulina încât și șoptitul pare un sacrilegiu. Cea mai recentă vizită în zonă am făcut-o după jumătatea lunii mai. M-am cazat la un hotel așezat chiar pe faleza Dunării. A fost fascinant să urmăresc de la balcon, uneori chiar din pat, cum treceau la câțiva metri de clădire vapoare, unele mai mari decât altele, sau șalupe care goneau înainte și înapoi pe apă. Dar mai ales a fost uimitor să admir apusul soarelui. Apusurile în Delta Dunării sunt minunate Aici, soarele capătă o culoare sidefie cum n-am mai întâlnit nicăieri. În cele 15-20 de minute cât urmărești spectacolul apusului, cerul își schimbă de câteva ori aspectul, se transformă într-un mod extrem de viu și de captivant. Nu poți lăsa camera foto din mână în tot acest timp, iar la final constați că ai făcut zeci de fotografii și că nu ești în stare să ștergi niciuna, pentru că toate sunt perfecte.

Tot de la hotelul de pe faleză am urmărit într-o dimineață, în timp ce-mi beam cafeaua, cum a ancorat un vas uriaș. Într-o liniște totală, colosul pe apă s-a apropiat ușor de cheu și s-a oprit. N-am auzit zgomot de motoare, nici scârțâit de fiare, nici strigăte de marinari nervoși sau obosiți. Mi-am savurat în continuare cafeaua încercând să-mi imaginez cu ce e încărcat vaporul, cum e compartimentat la interior și câți oameni lucrează pe el.

Plaja cu cel mai fin nisip

Sulina mai are un avantaj uriaș. E locul unde ai și Dunărea și marea laolaltă. Plastic vorbind, soarele răsare din Marea Neagră și apune în Dunăre. E un spectacol unic. Plaja Sulina este sălbatică și ce bine că a rămas așa. Sunt doar două-trei beach-baruri de unde îți poți lua o băutură rece sau unde poți mânca ceva cât să îți astâmperi foamea până te întorci la restaurantul hotelului sau la o terasă din oraș unde să te desfeți cu o porție generoasă de calcan la cuptor ori cu o ciorbă de pește așa cum numai în Deltă mănânci.

Dar să revenim la plaja din Sulina. Se spune că aici găsești cel mai fin nisip din Europa. Așa o fi cum spun oamenii din zonă, cred că știu ei ce știu, nu e doar o mândrie locală. E un nisip aproape alb și mărunt ca cel dintr-o clepsidră. E o plăcere să pășești prin el.

La plajă ajungi cu taxiul chiar din zona portului sau pe jos, dacă te încumeți să iei la pas, preț de vreo trei kilometri, străzile pietruite ale orașului. Nu-i așa de mult, iar o plimbare pe jos nu strică. Vei admira grija cu care locuitorii micuțului orășel își întrețin curțile și casele și te vei bucura de florile de la porți, de-alungul drumului.

Ce nu trebuie să ratezi

Sunt multe de văzut în Sulina, chiar dacă orășelul ți se va părea destul de anost la început. Probabil că nu știai, dar aici este Palatul Comisiei Europene a Dunării, clădirea care a fost sediul Comisiunii Europene a Dunării până în anul 1921.

Sunt multe de făcut și de văzut în Delta Dunării. În orice anotimp. Cine își imaginează că în Deltă se merge doar vara greșește. Aici e frumos și primăvara, și toamna și chiar și iarna. Peisajele sunt superbe, iar liniștea pe care ți-o insuflă întinderea de apă e de neprețuit.

Sulina este cel mai estic oraș al Uniunii Europene, însă nu este legată direct de reţeaua de drumuri din România. Poți ajunge aici doar pe apă, fie pe Dunăre, fie pe Marea Neagră.

Sulina este probabil unul dintre cele mai liniștite orașe din câte am vizitat până acum. Chiar dacă are un port prin care trec zilnic zeci de nave pline cu marfă, în Sulina te vei putea bucura de o atmosferă foarte relaxată.

Nu trebuie să ratezi o vizită în celebrul cimitir cosmopolit unde și-au găsit odihna veșnică oameni din șase etnii. Trebuie să treci și pe la Farul Vechi, care adăpostește acum un muzeu, pe la clădirea care a fost sediu pentru Comisia Europeană a Dunării, începând cu 1856, dar și pe la expoziția Sulina veche, organizată de către un localnic în gospodăria sa. Un alt loc deosebit, unde vei afla o mulțime de lucruri interesante despre Delta Dunării este Centrul de Vizitare al ARBDD.

La doi pași de cochetul orășel se află plaja cu cel mai fin nisip din Europa. Se spune despre nisipul de pe plaja din Sulina că e bun de clepsidră, așa e de curat și de mărunt. Plaja este indicată familiilor cu copii mici, întrucât mergi 100 de metri și apa nu trece de un metru și jumătate.

Pentru că face parte din Rezervația Biosfera Deltei Dunării, pe plaja din Sulina nu se poate construi fără noimă. Așa că sunt doar câteva beach-baruri și o zonă unde poți închiria șezlonguri. În rest, cu cât te îndepărtezi de micro-centrul acesta, vei putea să îți întinzi prosopul pe nisip fără să pretindă nimeni un leu de la tine și fără să te înghesui printre alte sute de oameni care fac plajă. Nu răsună muzica, nu sunt dușuri pe plajă și e drept că nu vei găsi toalete decât la barurile de care am amintit. Însă pentru necesități stringente sunt suficiente și acelea, fiindcă plaja nu este deloc aglomerată.

Gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră și Insula K

Și dacă ai ajuns la Sulina, e și păcat să nu profiți de o excursie până la gura de vărsare a Dunării în mare. Excursia cu o ambarcațiune rapidă durează în jur de 3 ore, însă vei bifa câteva obiective cu adevărat spectaculoase.

Pe imaginile filmate din aer se poate vedea cum apa dulce a fluviului se întrepătrunde cu apa sărată a Mării Negre. Priveliștea este spectaculoasă și de la nivelul apei. Din cauza debitului mare de apă pe care Dunărea o varsă în Marea Neagră, sunt șanse să simți niște zgâlțâituri zdravene provocate de valuri, amplificate și de curenții mult mai mari de aer.

Traseul cel mai des ales de turiști este Sulina – Farul vechi – Farul nou – Gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră – Insula K (Insula cu păsări) – Golful Musura. Așadar, o mulțime de locuri unde, pe parcursul călătoriei pe apă, ai posibilitatea să surprinzi imagini impresionante.

Insula K este, de fapt, o limbă de pământ cu lungimea de aproximativ şapte kilometri, împărţită de România şi Ucraina. Practic, între graniţele ţării noastre se regăsesc 2,5 kilometri. Este locul unde își găsesc adăpostul zeci de mii de pelicani, cormorani, pescăruși, egrete sau stârci cenușii care pot fi observate de la distanță, cu ochiul liber sau cu binoclul, întrucât turiștii nu au voie să se apropie prea tare de insulă tocmai pentru a nu strica habitatul acestor viețuitoare.

Apusul de soare este absolut spectaculos atunci când este urmărit de pe mare. Liniștea întinsului de apă, spartă din când în când doar de clipocitul peștilor sau de fâlfâitul aripilor unui pelican este de neegalat.

Gastronomia locală

Am trecut gastronomia Deltei la obiective de neratat pentru că aici preparatele pe care le vei consuma, de la micul dejun până la cină, nu vor fi doar pentru supraviețuire. Sunt o artă în sine.

Dincolo de toate amintirile cu care vei rămâne după o vacanță în Delta Dunării, cu siguranță că ceea ce îți va rămâne cel mai viu în memorie vor fi mesele îmbelșugate cu care vei fi fost omenit. Ți-o spune cineva care nu mâncase pește zeci de ani și a trebuit să ajungă în Deltă ca să îi dea de gust. Nu mi-am imaginat vreodată că există ciorbă cu perișoare din pește sau sărmăluțe din pește, nici că storceagul nu doar că e comestibil, dar este absolut senzațional. Am mâncat icre de toate felurile, fructe de mare, pește la grătar sau la tavă, saramură de pește sau știucă umplută.

Sunt multe localuri unde se mănâncă bine în Deltă, inclusiv la puncte de gastronomie locală deschise în sate. Și garantat merită să savurezi fiecare preparat în parte. Evident, alături de geniala țuică de pere din zonă.

Bucurați-vă de experiența unui ghid local

Turismul în Delta Dunării nu se face “după ureche”. Degeaba cauți informații pe internet și crezi că ai venit aici pregătit. Delta este un tărâm spectaculos și doar cei care îl cunosc îndeaproape te pot face să îl descoperi la adevărata sa valoare. De aceea e bine să apelezi la serviciile unui ghid local. Pe Ștefan Ivanov l-am întâlnit în mai multe rânduri când am mers în Sulina. Este omul pentru care Delta Dunării aproape că nu mai are secrete. Vorbește atât de frumos despre ea încât îl asculți absolut fascinat.

Te conduce cu șalupa prin canalele Deltei și îți punctează exact ceea ce trebuie să știi despre aceste locuri. ”Odată ajunși la Sulina, turiștii au multe opțiuni. Pot merge la Pădurea Letea, unică în Europa, o excursie ce include vizitarea satelor deltaice și experimentarea gastronomiei locale. Un traseu care nu trebuie ratat este cel de la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Recomandat ca această excursie să fie făcută seara, la apusul soarelui, când priveliștea este excepțională. Se ajunge în insula Ka și în Golful Musura, unde avem o panoramă extraordinară. O altă zonă pe care noi o recomandăm este tranzitarea lacurilor din deltă, de la Sulina la Sfântul Gheoeghe. De asemenea, zona plaurilor, spre pădurea Caraorman, o zonă sălbatică superbă. Evident, putem face tururi personalizate, în funcție de ceea ce își dorește fiecare. Îmi spuneți cum vedeți delta și eu știu exact unde să vă duc”, spune Ștefan Ivanov.

În Deltă, de la Sulina, poți pleca pe canale și cu caiacul. Un alt personaj interesant al zonei este Călin Ene. Iubește și el atât de mult aceste locuri și vorbește cu încântare despre ele. Nu degeaba proiectul său de suflet se și numește Sulina fabuloasă.

”Vă invităm la o plimbare cu caiacul în Delta Dunării! Este o experiență foarte complexă, pentru că înseamnă ascultat și simțit mirosul apei. Te poți apropia de păsări, te poți opri pe mal, ești în ritmul tău, în mișcarea ta, departe de zgomotul motorului de barcă. Orice persoană activă se poate urca în caiac. Este mult mai ușor decât o plimbare cu bicicleta sau o drumeție pe munte. Avem excursii care pot dura de la o oră și jumătate până la zece zile. Fiecare alege ce dorește. De la plimbări ușoare, până la tura în sălbăticie, cu cort și tot ce trebuie. Cel mai des organizăm tura de 3-4 ore, pentru că o pot face și cei care nu s-au mai urcat niciodată în caiac, dar vor să experimenteze, dacă tot au ajuns la Sulina”, ne spune Călin Ene.

Așadar, dacă ai chef de o ieșire de câteva zile acum, în miez de toamnă, nu mai sta pe gânduri! Sulina și Delta Dunării sunt locurile perfecte pentru o vacanță în culori fascinante. O spun cifrele și cei care îi găzduiesc pe turiștii ajunși în zonă.

„Sulina a fost și anul acesta o destinație turistică foarte căutată, iar Pensiunea Perla Sulina a avut solicitări de cazare din luna aprilie până în luna noiembrie. În lunile iulie și august am avut grad de ocupare 100%, pentru că în aceasta perioadă, plaja Sulina atrage foarte mulți turiști și locurile de cazare s-au rezervat cu mult timp înainte. La noi vin foarte multe familii cu copii, plaja fiind cunoscută ca având cel mai fin nisip de pe litoralul românesc. În privința zvonurilor care apar, unele fiind preluate și de presă, pot să vă spun că anul acesta nu au mai speriat pe nimeni. Nu am avut nici măcar o singură anulare pe motivul războiului din vecini. Oamenii s-au obișnuit și știu că războiul este în Ucraina și nu în România. Viața își urmează cursul firesc”, dă asigurări Dragoș Ioniță, administratorul Pensiunii Perla Sulina.

Vacanța perfectă există! Iar Delta Dunării este locul ideal pentru a te bucura de liniște și de splendoarea naturii.