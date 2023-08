Trauma unei mame după ce copilul s-a îmbolnăvit în vacanță, în Deltă: "Guvernul României ar trebui să avertizeze turiștii care se aventurează acolo"

Turiștii care merg în Delta Dunării și au nevoie de asistență medicală au probleme din cauza infrastructurii precare, a dificultăților de deplasare, dar și a lipsei spitalelor.

Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea mai are o singură șalupă funcțională, Speranța, care are peste 20 de ani de când activează în Delta Dunării.

"Ne uităm la ea ca la sfintele moaște", a declarat în urmă cu două săptămâni pentru euronews.ro managerul serviciului de urgență din zonă. De două decenii, statul nu a mai achiziționat nicio șalupă pentru intervențiile din Delta Dunării. Chiar dacă ar fi alocate fondurile necesare, procedura ar dura aproape un an.

O turistă care a petrecut vacanța la Sfântu Gheorghe, în Tulcea, a relatat momentele de coșmar prin care a trecut acum câteva săptămâni, după ce fiica sa s-a îmbolnăvit.

"Al doilea an aici, cu copiii. Anul trecut - nicio neprevăzută, totul frumos. Anul ăsta, Anastasia (7 ani) a început să vomite noaptea la 10.00 (fetița are o sensibilitate pe deshidratare extrem de rapidă, motiv care ne-a mai adus în spital anterior).

Copilul intră într-o stare de semi-conștiență, drept urmare sun la 112. În aceeași zi, văzusem Barca Ambulanță la debarcader și eram convinsă (la mine în cap) că există un echipaj local care să plece de acolo, în caz de urgență. De la 112 primesc informația ca voi fi contactată de echipajul de pe barcă. Mulțumesc și îmi țin copilul leșinat pe brațe, lângă WC-ul camerei unde suntem cazați."

"Echipajul cu barca pentru salvare vine din Tulcea"

"Dupa 15 minute, sun din nou la serviciul de urgență, pentru că nimeni nu mă contactase. Dispecera îmi comunică sec că echipajul cu barca pentru salvare vine din Tulcea, să nu aștept prea curând telefon. Doamna completează că nu există echipaj la Sf. Gheorghe și că, în caz ca nu știam, sunt cu copiii în Deltă. Elicopterul nu zboară noaptea, deci...să aștept. Și aștept...3 ore și jumătate, timp în care copilul leșinat vomită de 30 de ori.

Primesc telefon de la Daniel Costea, asistent medical - venit pe barca de urgență în regim contractual -nu este angajatul statului - care îmi spune în cât timp ajunge și să aducem copilul la debarcader.

Am plecat cu Anastasia într-o pilotă, cărată de capete de doi adulți, cu pauze pe iarbă - drum de 10-15 minute. Am ajuns la debarcader, șalupa (cred că din anii '60) ne aștepta. Am urcat copilul pe mica șalupă deschisă, unde mirosul de motorină te-ar fi făcut să vomiți chiar dacă nu erai bolnav. Asistentul Daniel Costea a reușit din a doua încercare să îi pună copilului meu branulă, în condiții de război - fără nicio exagerare. Șalupa, care nu era în mers, era lovită de mal de valuri, lumină în interiorul ei nu era, un spațiu îngust, o mini-targă și un om dedicat - mulțumesc, d-le Daniel Costea!

Barca ne-a lăsat la Murighiol, Delta Dunării, de unde am fost preluate de Ambulanța terestră pentru a ajunge la Spitalul Județean Tulcea! Am întâlnit o asistentă brici, pe care am îmbrățișat-o la plecare, dar al cărei nume, din păcate, nu îl cunosc. Vă mai îmbrățișez o dată cu mare considerație, doamnă! Și am mai întâlnit un medic (speriat) de gardă, care mi-a precizat că nu e pediatru și că ne trimite la Spitalul Județean Constanța."

"Internarea la Spitalul Județean Constanța ar însemna 2 sau 3 copiii în pat"

"La Constanța, ne-a preluat Monica Valimareanu, un medic excelent, care ne-a explicat ca ar fi trebuit să râmânem la Tulcea unde pediatrul ar fi venit la 2 ore după ce am plecat cu Ambulanța și că internarea la Spitalul Județean Constanța ar însemna 2 sau 3 copiii în pat (boli digestive). D-na doctor a mai precizat că spitalul deservea la acel moment 3 județe. Ministerul Sănătăţii - România, știai?!

După analize, d-na doctor, ne-a transferat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanta, și îi mulțumim! Am stat doar eu și copila într-un pat și am avut parte de îngrijire exemplară de la dr. Ghergina și personalul auxiliar.

PS: Ce vreau să zic? Ministerul Sănătăţii - România, suntem în 2023, știai? Știai că la Sf. Gheorghe nu există șalupe nici măcar din anii '60 pentru urgențe? Știai că bărcile-ambulanță sunt la reparat? Știai că farmacia din localitate e închisă în iulie plin pt că unicul farmacist din zonă s-a îmbolnăvit? Știai că nu e nimeni în dispensarul tău de acolo? Știai că acolo, pe lângă turiștii care vin în vară, sunt totuși câteva sute de oameni care pot avea o urgență medicală? Știai că acolo trăiesc copii? Ministerul Sănătăţii - România, legitimezi în fiecare zi o țară a unei minciuni cumplite, pentru care noi toți cotizăm", a scris mama fetei pe contul său de pe Facebook.

