Secretul pierderii în greutate descoperit. Ce contează mai mult: când iei masa sau ce mănânci

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Guangzhou, care a publicat un studiu amplu în publicația americană The New England Journal of Medicine, a descoperit care este secretul pierderii în greutate pentru pacienții cu obezitate. Experții au anunțat că, ceea ce mănânci contează mai mult decât orele la care servești mesele.

În noua cercetare, specialiștii au ajuns la concluzia că reducerea caloriilor este mai importantă decât limitarea orei la care mănânci, atunci când vine vorba de pierderea în greutate, potrivit Health Line.

Studiul realizat în China și publicat în Statele Unite, în revista de medicină (NEJM) din Massachusetts, a fost efectuat pe 139 de participanți cu obezitate, care au primit o dietă cu restricții calorice.

Bărbaților li s-au impus să consume între 1.500 și 1.800 de calorii, iar femeilor între 1.200 și 1.500 de calorii. Grupul care a folosit doar restricții de calorii a pierdut în medie 6,3 kilograme, în timp ce grupul care a avut și restricții de timp, a pierdut în medie 8 kilograme, în perioada de 12 luni.

Experții au anunțat că rezultatele finale ale studiului demonstrează că este bine să te concentrezi pe ceea ce mănânci, nu și când servești masa.

Concluziile arată că ”alimentația limitată în timp nu a fost semnificativă pentru reducerea generală a greutății corporale, precum și pentru alte rezultate secundare, precum circumferința taliei, indicele de masă corporală și grăsimea”, a spus Lon Ben-Asher nutriționist la Pritikin Longevity Center.

Practic cercetătorii au aflat secretul pierderii în greutate pentru persoanele cu obezitate. ”Corpul trebuie să ajungă la un echilibru negativ prin reducerea aportului de calorii și/sau a cantității de energie cheltuită în activitățile de zi cu zi și exercițiile fizice”, a explicat Ben-Asher.

Experții au spus că obezii trebuie să se concentreze pe consumul a mai multor alimente care creează sațietate mai mare, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale, carbohidrații nerafinați, fasolea și alte leguminoase, care conțin un nivel ridicat de fibre alimentare.