Joe Biden, despre declarațiile lui Trump referitoare la NATO: „Este idiot, este nedemn, este periculos, este antiamerican”

Preşedintele american Joe Biden i-a îndemnat marţi pe republicanii din Camera Reprezentanţilor să se detaşeze de predecesorul său Donald Trump şi a condamnat declaraţii recente ”idioate” şi ”nedemne” ale rivalului său referitoare la NATO, relatează AFP.

Preşedintele democrat i-a avertizat pe congresmenii conservatori că ”istoria va fi martoră” în cazul în care decid să torpileze un ajutor destinat Ucrainei, pe care Senatul, Camera inferioară a Congresului, tocmai l-a aprobat.

“No other president in history has ever bowed down to a Russian dictator. It’s dumb, it’s shameful, it’s dangerous.” President Biden rips into Donald Trump in blistering attack. pic.twitter.com/PZYAwZ2CCU