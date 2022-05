Rudel Obreja, adus cu mascatii la DNA: Probabil voi fi retinut (Video)

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a fost ridicat de mascati de acasa si dus cu duba la sediul DNA, pentru a fi audiat in dosarul "Gala Bute".

Cand a fost luat de la domiciliul sau, Obreja a sustinut ca toti banii folositi pentru organizarea Galei Bute au fost obtinuti legal, insa cand a ajuns la DNA, el a anticipat ca ar putea fi retinut.

"Probabil voi fi retinut", a spus fostul boxer, inainte sa intre in sediul Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit Antena 3.

Procurorii DNA au facut perchezitii, luni dimineata, la mai multe adrese din Bucuresti si patru judete, printre care s-a aflat si locuinta lui Rudel Obreja.

In acest dosar, anchetatorii verifica modul in care a fost organizata Gala Bute, ei avand suspiciuni ca fondurile europene au fost accesate si utilizate ilegal de catre Ministerul Turismului, condus la acea vreme de Elena Udrea.

Cum a profitat Obreja de Gala Bute

Surse judiciare au declarat, luni dimineata, pentru Ziare.com ca este vorba despre infractiuni prin care s-au fraudat fondurile ministerului pentru a fi trecute in patrimoniul lui Rudel Obreja, pentru ca acesta sa obtina credit de la BRD.

De asemenea, DNA a cerut Parlamentului sa incuviinteze inceperea urmaririi penale fata de deputatul Elena Udrea, fost ministru al Turismului, si senatorul Ion Ariton, fost ministrul al Economiei, in dosarul "Gala Bute".

Procurorii anticoruptie suspecteaza ca Ariton a obligat zece firme ale statului, in calitate de ministru sa sponsorizeze cu suma de peste 1,7 milioane de lei organizarea Galei Bute din 2011, de care s-a ocupat firma privata Europlus Computers (controlata de Rudel Obreja), "care a fost si beneficiarul real al sponsorizarilor".

Sponsorizare galei, interzisa de lege

Sponsorizarea galei de box era interzisa de Legea nr. 32/1994, care prevede ca societatile comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari societati comerciale cu capital privat.

Desi beneficiarul real al sponsorizarilor a fost Europlus Computers - care detinea exclusivitatea organizarii si care a incasat toate veniturile galei -, a fost folosita Federatia Romana de Box pentru a evita dispozitiile Legii nr. 32/1994.

In acest context, suma totala de 1,7 milioane de lei care ar fi facut obiectul sponsorizarilor constituie prejudiciu pentru companiile de stat mentionate.

"Suma are natura unui folos nejustificat obtinut de Obreja Rudel, in conditiile in care sponsorizarea galei era interzisa de lege. Fondurile obtinute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, in conditiile in care unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers S.R.L., de unde au fost transferate in patrimoniul administratorului Obreja Rudel", se arata intr-un comunicat al DNA.

Rudel Obreja a fost trimis initial in judecata in acest dosar, care a fost ulterior retrimis la DNA, dupa ce s-a constatat ca mai multe persoane ar fi implicate in acest caz de coruptie.

Si Stefan Lungu, fostul consilier pe probleme de imagine al Elenei Udrea, pe vremea cand deputatul PMP era ministru al Turismului, a fost adus, luni, cu duba la sediul DNA, pentru a da explicatii in dosarul "Gala Bute".

Perchezitiile de luni au loc in contextul in care procurorii au descoperit ca s-au comis si alte fapte in dosarul "Gala Bute", pe langa ce se cunostea pana acum. Este vorba despre noi infractiuni de coruptie de care sunt acuzati angajati ai ministerului si de dovedirea unui circuit de spalare a banilor.

