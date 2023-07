O dronă ucraineană ar fi lovit un oraş rus unde există o centrală atomică. Rusia acuză Occidentul că sponsorizează „terorismul nuclear” VIDEO

Rusia a acuzat vineri Occidentul că sponsorizează „terorismul nuclear”, după ce autorităţile au declarat că o dronă ucraineană a lovit oraşul Kurceatov din vestul Rusiei, unde se află o centrală nucleară similară cu cea de la Cernobîl, relatează Reuters.

Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk din Rusia, care se învecinează cu Ucraina, a declarat că explozia dronei ucrainene a afectat un bloc de locuinţe din Kurceatov, un oraş din epoca sovietică construit pe malul unui lac de răcire pentru centrala nucleară Kursk, care este încă în funcţiune.

„O dronă s-a prăbuşit în oraşul Kurceatov în timpul nopţii”, a anunţat Starovoit pe Telegram. „Din fericire, niciunul dintre localnici nu a fost rănit. Instalaţiile critice nu au fost avariate ca urmare a prăbuşirii dronei şi a detonării ulterioare a acesteia”, a precizat guvernatorul. Singurele daune au fost la faţada şi geamurile unui bloc de apartamente, a adăugat el, spunând că autorităţile îi vor ajuta pe locuitori să-şi repare locuinţele.

🚨 Explosion also in Russia's Kursk region this night. City of Kurchatov, 40 miles (64km) from the border with Ukraine. pic.twitter.com/erPvRpLXmw

Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei, care la rândul ei este supusă în mod regulat atacurilor în masă cu drone ruseşti, dar care rareori comentează asupra propriilor presupuse atacuri cu drone şi acte de sabotaj pe care le-ar comite în interiorul Rusiei.

Incidentul de la Kurceatov, care vine după ce Rusia a declarat că a distrus două drone ucrainene lângă Kremlin în luna mai, a stârnit o reacţie furioasă din partea Ministerului rus de Externe, având în vedere apropierea de o centrală nucleară.

"Ţările care le furnizează (dronele) regimului de la Kiev plănuiesc să se retragă pe Marte dacă va avea loc un dezastru nuclear? Nu vor avea timp", a declarat sarcastic purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova. „Oamenii din ţările NATO ar trebui să realizeze că guvernele lor sponsorizează terorismul nuclear practicat de regimul de la Kiev”, a afirmat Zaharova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei funcţionează eficient, comentând informaţii neconfirmate apărute pe reţelele sociale că astfel de sisteme au fost folosite pentru a respinge atacuri cu drone, dar a spus că este evident că Ucraina continuă să încerce să lovească ţinte din interiorul Rusiei.

➡️ Drones attacked Voronezh and Kurchatov, Kursk region.

The second settlement is located 4 kilometers from the Kursk NPP. The drone crashed into the ground. The gap was heard by almost the entire city, windows flew out in neighboring houses.

In Voronezh, presumably, ours shot… pic.twitter.com/yGO0H2Hipo