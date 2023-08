Atac cu drone al Rusiei, la câteva sute de metri de România. Ce au verificat specialiştii de la Forţele Aeriene Române VIDEO

Guvernul a anunţat că Ministerul Apărării Naţionale s-a autosesizat cu privire la informaţiile transmise joi în spaţiul public de reprezentanţii autorităţilor comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea referitoare la suspiciuni de cădere accidentală pe teritoriul României, a unor părţi dintr-o dronă implicate în atacurile executate pe 2 august de Federaţia Rusă împotriva infrastructurii portului ucrainean Ismail.

Astfel, o echipă de specialişti de la Forţele Aeriene Române s-a deplasat în cursul zilei de joi la faţa locului pentru a investiga situaţiile semnalate şi, până la acest moment, nu au fost identificate elemente concrete care să probeze ipotezele vehiculate.

În ceea ce priveşte situaţia generată de atacurile executate în ultima săptămână, care au vizat elemente de infrastructură portuară ucraineană din localităţile din Ismail şi Reni, din evaluările structurilor cu responsabilităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, nu au fost identificate ameninţări militare directe la adresa teritoriului naţional sau apelor teritoriale ale României”, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

2 days after the drone attack on the Moscow Financial district, the Ukrainian port of #Izmail was set completely ablaze by Russian missiles (and possibly Geran drones). About 50,000 tonnes of grain was set ablaze in the process. pic.twitter.com/KKTydhNAjB — Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) August 2, 2023

Conform sursei citate, dronele utilizate de către „Federaţia Rusă în aceste atacuri ilegale şi nejustificate nu au intersectat în niciun moment spaţiul aerian al României”.

De asemenea, Ministerul Apărării Naţionale a întărit măsurile de vigilenţă şi monitorizează permanent spaţiul naţional terestru, maritim şi aerian, chestiuni stabilite prin planurile naţionale şi aliate.

⚡️Ukraine's Danube Port damaged in Russian drone strike. The Russian night strike against Odesa Oblast targeted Ukraine's Danube River port of Izmail, causing substantial damage to grain warehouses and other infrastructure, the Ukrainian authorities reported on Aug. 2.… pic.twitter.com/n0iSpKrCBP — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 2, 2023

Totodată, MApN cooperează cu structurile NATO pentru consolidarea apărării pe întregul flanc estic şi descurajarea oricăror agresiuni împotriva teritoriului aliat.

Drone ruseşti au atacat în primele ore ale zilei de miercuri instalaţii portuare şi de depozitare a cerealelor din sudul regiunii de coastă ucrainene Odesa, dând foc unora dintre ele, a scris guvernatorul regional Oleh Kiper pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Port of Izmail is just a few hundred yards from Romanian soil, with the Danube as the border. Tonight NATO country was able to witness how Russian drones devastated crucial grain export hub. Second in 10 days. pic.twitter.com/Q3PenHyteU — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 2, 2023

Presa ucraineană a relatat că dronele „Shahed”, de fabricaţie iraniană, au sosit dinspre Marea Neagră şi apoi s-au deplasat spre vest, de-a lungul fluviului Dunărea, spre Ismail, un port-cheie din care grânele ucrainene sunt transportate cu barje spre portul românesc Constanţa de la Marea Neagră pentru a fi trimise mai departe.