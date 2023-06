Lupta în cușcă dintre miliardarii Mark Zuckerberg și Elon Musk ar putea să nu aibă loc, după ce mama celui din urmă a intervenit cu o postare pe Twitter.

Maye Musk a anunțat că nu îi va da voie fiului său să participe la lupta cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter că a anulat lupta, deși a precizat că „nu le-am spus încă”.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ