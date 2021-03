Viena se inchide de Paste din cauza evolutiei pandemiei si a presiunii din spitale

Decizia a fost luata pentru a usura presiunea asupra spitalelor, pe fondul unei contaminari crescute cu Covid-19.Locuitorii din Viena, precum si cei din regiunile Austria Inferioara si Burgenland, unde varianta britanica este cea mai raspandita, sunt indemnati sa ramana in case in perioada 1-6 aprilie, a declarat ministrul Sanatatii, Rudolf Anschober.Austriecii vor putea iesi la cumparaturi si vor putea face exercitii fizice, scrie Reuters Magazinele si muzeele neesentiale vor fi inchise, in timp ce studentii vor urma cursuri online in saptamana urmatoare sarbatorilor pascale.In plus, obligatia de a purta o masca FFP2, deja in vigoare in transportul public si in magazine, va fi extinsa la toate spatiile inchise in prezenta mai multor persoane.