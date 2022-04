Un politist si mai multi calatori au fost impuscati intr-o gara din Munchen

Mai multe focuri de arma au fost trase, marti, in gara Unterfohring S-Bahn, din Munchen, mai multe persoane fiind ranite. Politia a anuntat ca nu e vorba de un atac terorist.

The Telegraph scrie ca persoana care a deschis focul a luat arma de la un politist. Agentul, o femeie de 26 de ani, a fost impuscat in cap si este in stare grava. Alti doi calatori au fost de asemeni impuscati, dar viata lor nu este in pericol, anunta Politia din Munchen.

Totul ar fi pornit de la faptul ca persoana care a deschis focul nu avea bilet, scrie presa germana.

Barbatul care a tras cinci focuri de arma are 37 de ani. A fost la randul sau ranit usor si a fost retinut.

Daca initial presa germana a scris ca atacatorul este refugiat, cele mai recente informatii arata ca acesta este cetatean german, locuitor al Munchenului.

Potrivit unui purtator de cuvant al Politiei, in spatele atacului "nu exista motivatie politica sau religioasa", agresorul deschizand focul "din motive personale".

In prezent, situatia este "sub control": statia de metrou este inchisa, iar calatorii sunt in siguranta.

