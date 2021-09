Numele a 250 de colaboratori afgani ai armatei britanice, făcute publice dintr-o eroare. ”Noi le-am spus că le vom asigura securitatea”

Datelor personale a unor interpreţi afgani care au lucrat pentru forţele britanice şi care vor să se stabilească în Regatul Unit, au devenit publice dintr-o eroare a oficialilor britanici. Ministrul Apărării Ben Wallace anunță deschiderea unei anchete, relatează AFP.

Potrivit BBC, adresele de e-mail ale unui număr de peste 250 de afgani care vor să vină din Afganistan în Regatul Unit au fost copiate din greşeală într-un e-mail al Ministerului Apărării, care le permite tuturor destinatarilor mesajului să le vadă numele, asociate adesea unor fotografii.

Of the 260 leaked emails addresses, there were "eight" Afghan interpreters the UK was not able to get in contact with after the data breach, Defence Secretary Ben Wallace says, adding that that may be because certain individuals are still travelling.https://t.co/HiSiZ6e5Mv pic.twitter.com/2DB4jWWUVD