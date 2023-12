Moarte suspecta la Haga: Martor intr-un proces de genocid, gasit fara suflare in hotel

Un martor al apararii in procesul pentru genocid si crime de razboi al fostului comandant militar al sarbilor bosniaci, generalul Ratko Mladici, a fost gasit mort in camera sa de hotel din Haga, a anuntat joi Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY).

Dusan Dunjic, medic legist din Belgrad, a fost "gasit mort in camera sa de un angajat al hotelului si de un reprezentant al TPIY", care isi are sediul la Haga, a indicat aceasta instanta a Natiunilor Unite intr-un comunicat, citat de AFP.

O ancheta a fost deschisa, a indicat agentiei franceze de presa un purtator de cuvant al politiei, Cor Spruijit. In acest stadiu al cercetarilor, "nu avem niciun motiv sa suspectam ca ar fi fost comisa o crima", a spus el.

Victima, in varsta de aproape 65 de ani, se afla la Haga pentru a depune marturie ca martor al apararii in procesul impotriva fostului sef militar al armatei sarbilor din Bosnia, Ratko Mladici. Acesta trebuie sa raspunda la 11 capete de acuzare pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii pentru rolul sau in razboiul din Bosnia intre 1992 si 1995.

Generalul Mladici (73 de ani) si seful politic al sarbilor bosniaci, Radovan Karadzici (69 de ani) sunt urmariti de justitia internationala in special pentru rolul pe care l-au jucat in masacrul de la Srebrenica, in estul Bosniei, in iulie 1995. Aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci au fost masacrati, iar corpurile lor au fost inhumate in gropi comune in momentul cand trupele sarbilor din Bosnia sub comanda lui Mladic ocupasera acea regiune.

