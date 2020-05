Spania anunta ca reluarea turismului international va avea loc in iulie

Ziare.

Intr-un interviu acordat EFE, Ribera a avertizat ca o deschidere prematura masiva ar fi "o lipsa de responsabilitate" care ar putea pune in pericol populatia locala."Trebuie sa avem mare grija ca cei care intra in tara sa nu riste niciun pericol, deoarece vin intr-o destinatie sigura, si in acelasi timp sa nu constituie un risc pentru populatia locala (...) Ideea este de a aborda sosirile si destinatiile in siguranta, cu gandul mai degraba la luna iulie, decat iunie", a asigurat ea.Teresa Ribera, care este si ministrul Mediului, a explicat ca venirea turistilor straini se va face "probabil in contextul procesului de relaxare a celorlalte restrictii".Ribera a subliniat ca reizbucnirea unor focare in China, Coreea de Sud si Singapore "a fost asociata cazurilor importate" din exterior."Nu este ceea ce ne dorim pentru populatia noastra", a avertizat ea."Datele raportate de insulele Canare, Baleare sau de regiunea Andaluzia ofera azi un sentiment de siguranta, deoarece nu exista deplasari intre provincii si nu vin persoane ce ar putea fi potential contagiate. Daca se va deschide masiv turismul, ar putea fi o dovada de iresponsabilitate", a precizat Ribera.