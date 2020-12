Fost eurodeputat maghiar al Jobbik, acuzat de fraudarea bugetului Parlamentului European. Szegedi risca pana la 10 ani de inchisoare

Seful Biroului de anchete al procuraturii centrale, Imre Keresztes, a declarat pentru MTI ca ancheta in acest caz a fost lansata la recomandarea organismului Uniunii Europene antifrauda, OLAF.Eurodeputatul in cauza,, a reprezentat Jobbik in PE intre 2009 si 2012, iar ulterior, pana in 2014, a fost europarlamentar independent.Potrivit acuzatiilor ce i se aduc, frauda a constat in angajari fictive si decontarea de deplasari ori vizite fictive sau supraevaluate. Unii dintre asistentii lui Szegedi au fost complici la aceasta frauda, au stabilit procurorii.Csanad Szegedi a respins aceste acuzatii, in timp ce un fost asistent al acestuia a recunoscut partial infractiunile, a mentionat Keresztes.Fraudele de un asemenea nivel sunt pasibile de o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare, conform legislatiei din Ungaria , a mai precizat procuratura.