Explozie la un hotel din Afganistan. Trei oameni au murit și șapte au fost grav răniți VIDEO

Trei persoane au fost ucise și şapte au fost rănite luni, 14 august, într-o explozie produsă într-un hotel din oraşul Khost, în estul Afganistanului, în apropierea frontierei cu Pakistanul, relatează AFP.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Khost, contactat de AFP, nu a vrut să ofere detalii despre explozie.

Luni seară nu se ştia clar dacă era vorba despre un accident sau un atentat.

A tragic explosion at a hotel in Afghanistan's Khost province has left three people dead and seven others injured.

The exact cause of the blast remains unclear, but the region, near the Pakistan border, has been marred by ongoing violence between various militant groups.… pic.twitter.com/ZoE7KVrHVH