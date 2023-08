Serviciile de securitate din Belarus și Ucraina au confirmat mai multe explozii care au avut loc după miezul nopții, pe 29 august, în apropiere de gara belarusă Slovechno, la câteva sute de metri de granița cu Ucraina.

"La ora 3:30, mai multe mine antitanc TM-62M au detonat pe podul feroviar aflat la 800 de metri de gara Slovechno.

În fotografie puteți vedea calea ferată distrusă de pe podul aflat chiar la granița Belarus-ului cu Ucraina. Se poate vedea chiar și punctul de frontieră al Republicii Belarus. Rețineți că fotografia a fost făcută de pe teritoriul Republicii Belarus și în fundal se află Ucraina.

Este raportat că anterior acest lucru s-a întâmplat din cauza unui fulger. În urma exploziei, suportul podului a fost deteriorat, iar șinele de cale ferată au fost distruse în ambele sensuri. Nu există informații despre victime", se arată într-un raport făcut din surse independente.

Explosions in Belarus 😱

At 3:30 a.m., several TM-62M anti-tank mines detonated on the railway bridge 800 meters from the Slovechno station.

In the photo you can see the destroyed railway track on the bridge right on the border of Belarus with Ukraine, in the photo you can even… pic.twitter.com/F1G0qYq94L