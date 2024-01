Expoziții de neratat în 2024. Unde vor fi expuse lucrările semnate de Van Gogh, Kandinsky sau Brâncuși

Salon du Dessin de Paris

Salon du Dessin de Paris are loc între 19 și 25 martie, în timpul Săptămânii desenelor, un festival de primăvară din capitala Franței. De la înființarea sa, în 1991, expoziția de artă a crescut și a devenit un eveniment important la nivel mondial dedicat exclusiv artei desenului.

Lucrările expuse acoperă șase secole, fiind incluse lucrări pe hârtie din Renaștere, dar și contemporane. Sunt prezenți și artiști emergenți care dezvoltă noi concepte. Cele 39 de galerii prezintă portrete, peisaje, postere, schițe și desene animate, de la dimensiuni mari la mici.

Colecționari de desene, profesioniști, cercetători și membri ai publicului participă la târg pentru a admira și achiziționa mai mult de 1.000 de desene.

Impresionismul, la 150 de ani

Musée d’Orsay din Paris, care deține cea mai mare colecție de capodopere impresioniste și postimpresioniste din lume, va deschide o expoziție de anvergură pentru a pune într-o nouă lumină expoziția din 1874 care a marcat apariția artei de avangardă.

În premieră pentru muzeu, vizitatorii vor parcurge și o călătorie imersivă de 45 de minute în realitatea virtuală cu un secol și jumătate în urmă, pentru a asista la expoziția din 1874.

„Paris 1874: Inventarea impresionismului”, organizată de Musée d’Orsay și National Gallery of Art din Washington, va fi deschisă între 26 martie și 14 iulie, înainte de a fi transferată la Washington DC între 8 septembrie 2024 și 19 ianuarie 2025.

Brancusi, la Pompidou

Expoziția „Brancusi” va fi deschisă în Galeria 1, nivelul 6, de la Centre Pompidou în perioada 27 martie – 1 iulie.

Un omagiu adus părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuși (născut în 1876 în România și stabilit la Paris din 1904 până la moartea sa, în 1957), această expoziție majoră reunește aproximativ 200 de sculpturi, fotografii, desene, filme și documente arhive. Printre lucrări se va afla, așa cum confirma anul trecut pentru curatorial.ro ministrul Lucian Romașcanu, și „Cumințenia Pământului”, anunță curatorial.ro.

În centrul expoziției se va afla o reconstituire a atelierului artistului, conceput în timpul vieții lui ca loc de locuit, de creație și de contemplare a operelor sale.

Bienala de Artă de la Veneția

Cea de-a 60-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă, curatoriată de Adriano Pedrosa, va avea loc în Giardini, Arsenale și alte spații din Veneția în perioada 20 aprilie – 24 noiembrie 2024.

Biletele pentru cea mai mare și mai importantă expoziție de artă din lume sunt puse în vânzare.

Pe lângă zecile de pavilioane, între care al României, care propun expoziții în ton cu tema aleasă de curator, „Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere”, artista braziliană de origine italiană Anna Maria Maiolino și Nil Yalter, artistă turcă stabilită la Paris, sunt laureatele trofeelor Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Expresioniștii, la Tate Modern

Una dintre mișcările artistice radicale și experimentale de dinaintea Primului Război Mondial a fost The Blue Rider, cu sediul la München și inspirată în peisajele strălucitoare din zonă.

Gabriele Münter și Wassily Kandinsky sunt văzuți aici ca figuri cheie în acest grup care a căutat sentimentul în culoare și a găsit un drum montan către arta abstractă.

„Expresionists” va fi deschisă între 25 aprilie și 20 octombrie, la Tate Modern din Londra.

Van Gogh: Poets and Lovers

„Van Gogh: Poets and Lovers” promite să fie spectaculoasă, incluzând lucrări care nu au mai fost expuse vreodată în Marea Britanie. Va include împrumuturi excepționale, cum ar fi peisajul râului Rhône „Noapte înstelată” (octombrie 1888, Musée d’Orsay, Paris) și o versiune a tabloului „Dormitorul/ The Bedroom” (septembrie 1889, Art Institute of Chicago).

Va fi deschisă între 14 septembrie 2024 și 19 ianuarie 2025.

Marele Muzeu Egiptean

Marele Muzeu Egiptean își va deschide porțile la finalul primăverii, după 20 de ani de pregătire. Acesta este planul.

Conceput în Giza de arhitecții irlandezi de la Heneghan Peng, proiectul a costat 1 miliard de dolari. Expoziția permanentă va cuprinde nenumărate comori, inclusiv 5.000 de artefacte din mormântul lui Tutankhamon și o statuie de 10 metri înălțime a lui Ramses cel Mare.

