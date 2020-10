"Bestia din Ploiesti" a insistat sa le arate prietenilor de pe internet cum isi maltrateaza partenera de viata

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel Ploiesti a marit, prin decizia pronuntata luni, 19 octombrie, pedeapsa stabilita de instanta de fond, astfel ca inculpatul Robert Gabriel Berechet va executa o pedeapsa de 12 ani, 9 luni si 20 de zile, el fiind condamnat pentru violenta in familie, viol si doua infractiuni de violarea vietii private, scrie Agerpres.Judecatoria Ploiesti stabilise, pe fond, o pedeapsa de 9 ani, 5 luni si 10 zile de inchisoare pentru inculpat.Potrivit stirileprotv.ro , tanarul a fost retinut de anchetatori dupa ce filmuletele in care isi maltrata iubita au fost postate pe Facebook.Scenele teribile au avut loc in 2018, pe 1 decembrie. Tanarul, care atunci avea 17 ani, si-a supus iubita la umilinte greu de imaginat. Totul a fost filmat chiar de agresor, care nu s-a putut abtine si a vrut sa se laude cu isprava sa prietenilor de pe internet.