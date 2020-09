Cinci milioane de pensionari vor avea mai multi bani din aceasta luna. Cresterea cu 14% a punctului de pensie a intrat in vigoare

Punctul de pensie este un element utilizat in calcularea pensiei. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, transmite Digi24. Florin Citu declara la sfarsitul lunii iunie ca sustine majorarea pensiilor cu 10% de la 1 septembrie, pentru a ramane bani si pentru investitii. Luna trecuta, Florin Citu a explicat, tot la Digi24, ca scenariul pentru cresterea pensiilor pleaca de la Ministerul Finantelor, care propune o majorare cu 10 la suta, dar s-ar putea ca premierul sa decida ca aceasta crestere a pensiilor sa fie mai mare, pentru ca finalmente este o decizie politica.Pensiile ar fi trebuit sa creasca cu 40 la suta de la 1 septembrie, potrivit unei legi adoptate in guvernarea PSD , dar criza economica determinata de pandemie a facut imposibila aceasta crestere, ce ar fi fost oricum dificil de realizat, potrivit specialistilor, chiar si in conditii de normalitate.