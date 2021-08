Florin Cîțu, acuzat că guvernează după modelul PSD. „Promovează același model păgubos de creștere economică. Când e luat la întrebări cere și el o altă întrebare”

Ca răspuns la o analiză semnată de sociologul Sebastian Lăzăroiu, care a susținut că după congresul partidului, misiunea acestuia ar trebui să fie „să exorcizeze PNL -ul, să scoată pesedismul din el”, economistul Cristian Păun susține că în fapt, prin deciziile sale, premierul acționează exact după modelul PSD.„Aflu de dimineață de la un fost consilier prezidențial că Florin e cel mai în măsură să scape de "pesedism" pe liberali. Și dă-i cu propaganda despre Gandalf pe cal alb contra Saruman.Las câteva mostre de cum se "zbate" el să curețe de "pesedism" Partidul Naţional Liberal:- Continuă să crească cheltuielile publice, în boom;- Promovează același model păgubos de creștere economică pe deficit și datorie în boom;- Mai nou, a adăugat și puțin de #wageledgrowth că vrea și el mărirea salariului minim din pix, fără fundamentare;- Nu a reușit să demareze în 9 luni nicio reformă structurală esențială;- Dă naștere cu copy&paste de la pesediști la structuri și instituții inutile;- Numește în funcțiile ce depind de pixul său doar pe apropiați, pe cei ostili îi îndepărtează, indiferent dacă sunt buni sau nu;- Reabilitează pe bandă rulantă oameni din regimul Dragnea-Dăncilă fără consultarea partidului din care provine;- Implică în campania sa instituția și oameni cărora le este șef;- Când e acuzat de fapte rele culpabilizează pe cel care a divulgat presei problemele sale;- Se înconjoară de oameni cu competențe cel puțin îndoielnice. De liberalism nu mai vorbesc.- Guvernează cu ochii pe televizor;- Când e luat la întrebări și întrebările nu îi convin cere și el o altă întrebare.Și să nu uităm ideea principală: PD-L nu era un partid liberal, guvernarea Boc chiar a fost un dezastru prin gafele și bâlbele pline de amatorism și PD-L provine din istoricul FSN, adică aripa "democrată" a PCR. Nelustrată, desigur”, a scris Cristian Păun pe pagina sa de Facebook Analistul politic Sebastian Lăzăroiu este de părere că, dacă va câştiga şefia PNL, premierul Florin Cîţu trebuie să demareze un proces de "exorcizare", adică să scoată "pesedismul" din partid.„Pe lângă reformele la nivel naţional, după 25 septembrie, Cîţu mai are făcut nişte curăţenie în partid. Deh, tehnocrat-tehnocrat, dar eşti şeful unui organism politic. Misiunea lui, din ce văd eu, nu e să treacă partidul de la 'conservatorism' la 'progresism' sau mai ştiu eu ce elucubraţii pseudo-ideologice, cum am citit prin presă. Misiunea lui e să scoată pesedismul din PNL. Adică un fel de exorcizare. Orban nu prea şi-a bătut capul cu asta, dimpotrivă, a continuat tradiţia înaintaşilor.Când zic pesedism nu mă gândesc la vreo ideologie de stânga, ar fi comic să confunzi stânga cu PSD. Pesedismul înseamnă să nu împarţi puterea cu nimeni, să colonizezi toate instituţiile statului când vii la guvernare, să cumperi şi să şantajezi presa şi să-ţi creezi avantaje electorale prin orice mijloace. Plus 'a furat, da' ne-a dat şi nouă', se ştie. Bine, şi Ciolacu zice că vrea să scoată pesedismul din PSD, dar mai vedem... Apropo de 'a furat, da' ne-a dat şi nouă', testul, pentru Cîţu, înseamnă decuplarea unor filiale de la ugerul unor entităţi private. Ăştia de la sectorul 1 nici nu se mai ascund măcar”, a subliniat Sebastian Lăzăroiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.După ce s-a înconjurat de toți iliberalii din partid, clar va fi Gandalf nu Saruman. Bietul Golum Smeagol, iar caută ca fraierul inelul!