Firea și conducerea ANPDCA au invitat-o pe Diana Șoșoacă la consultări pe tema Legii privind separarea copilului

.com

La sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a avut loc o întâlnire importantă pe tema proiectului de lege privind separarea copilului, Plx. 145/2023. La această întâlnire au participat Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, conducerea ANPDCA, reprezentată de Elena Tudor, precum și fosta senatoare AUR, Diana Șoșoacă.

Proiectul de lege a stârnit o serie de controverse în ultimele săptămâni, iar una dintre cele mai importante este aceea că statul ar lua copiii abuziv de la părinți, o idee susținută și de Șoșoacă.

Întâlnirea a avut ca scop dezbaterile pe marginea acestui proiect de lege, în special pe tema modului în care statul ar trebui să abordeze problema abuzului asupra copiilor, în cazul în care aceștia se află în grija părinților lor.

Într-un video LIVE pe Facebook, Diana Șoșoacă a precizat că, în urma discuției care a durat aproximativ 3 ore, a fost impresionată de modul în care Gabriela Firea susține această lege și se laudă că multe amendamente propuse de ea pe marginea Legii au fost luate în considerare de Gabriela Firea.

În final, întâlnirea a reprezentat o bună oportunitate pentru toți participanții de a-și exprima punctele de vedere și de a dezbate cele mai bune soluții pentru a proteja copiii împotriva oricărei forme de abuz sau violență. Este important ca astfel de discuții să continue și să se găsească soluții care să asigure bunăstarea copiilor, dar și să respecte drepturile părinților.

Ads

În urma discuțiilor Plx. 145/2023 a fost retrimis la Comisii spre reanaliză, iar Diana Șoșoacă a propus amendamente care sunt susținute și de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse printre care amintim:

S-a eliminat articolului care punea problema vaccinării - chiar dacă era vorba doar despre informarea părinților, și nu obligarea în vreun fel, așa cum nici schema de imunizare actuală nu este obligatorie, tema care a deranjat-o pe susținătoarea anti vaccinării, Diana Șoșoacă.

Înscrierea în Observatorul Național al Copilului - pentru a beneficia de alimente, haine, rechizite, sprijin la teme, se va face exclusiv cu acordul părinților, având în vedere că Șoșoacă susținea teme conspiraționiste cum că UNICEF sau alte organizații denumite de aceasta ”globaliste” vor avea acces la date personale.

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.