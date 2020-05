Firea anunta cand incepe testarea in masa pentru COVID-19, in Bucuresti: Iata cine va fi testat si cum

Testarea rapida s-a blocat. Firea da vina pe ... invidie

In ultimele saptamani, Gabriela Firea a anuntat doua proiecte separate de testare in masa a bucurestenilor pentru COVID-19. Primul prevedea o colaborare intre Primaria Generala si cele 6 primarii de sector, pentru testarea rapida a 20.000 de bucuresteni.Al doilea proiect - adoptat in cea mai recenta sedinta a Consiliului General - prevede testarea serologica, la cerere, a circa 11.000 de bucuresteni care sunt asimptomatici si, practic, n-au niciun motiv sa banuieasca macar ca au sau ar fi avut COVID-19.Intrebarea este: care dintre proiecte se va implementa?Gabriela Firea sustine ca le va duce la bun sfarsit pe amandoua. Dar va incepe cu testarea serologica.Mai exact, primarul general al Capitalei a precizat, luni, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca joi ar urma, cel mai probabil, sa fie gata platforma electronica pe care bucurestenii care vor dori sa fie testati pentru COVID-19 se vor putea inscrie ca sa solicite acest lucru."Avem deja incheiate parteneriate cu laboratoare acreditate. Acolo se va face si testarea, nu in alte locatii. Echipa lucreaza la platforma si speram ca joi va fi gata. Oricum vom anunta public inainte, astfel incat sa putem incepe la finalul acestei saptamani", a spus Gabriela Firea.Intrebata de moderatorul emisiunii cum vor fi selectati bucurestenii care vor fi testati, Gabriela Firea a spus ca vor beneficia de testare cei care se vor inscrie. Apoi, in 2-3 saptamani, ar urma sa demareze o noua etapa a programului (pentru cei care nu vor prinde loc in primii 11.000 de testati - n.red.). DeciE un principiu bun? E greu de zis. Sa luam exemplul unei familii cu 7 membri care locuiesc laolalta. Daca unul e infectat, cel mai probabil sunt si ceilalti. Cu toate astea - pe principiul anuntat de Gabriela Firea - PMB ii va testa serologic pe toti, oricum, asigurand cate 200 de lei pentru fiecare testare.Cateva detalii a oferit Gabriela Firea si intr-o postare pe Facebook.Zilele trecute, fostul consilier general Ciprian Ciucu (PNL) a dat publicitatii o serie de documente prin care Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) cerea sprijin de la primariile de sector pentru organizarea unei campanii de screening pentru depistarea modului in care SARS-CoV-2 a circulat la nivelul populatiei.In plus - dupa cum reiese tot din documentele furnizate de Ciucu - unele primarii selectasera deja o serie de scoli in care sa se faca testarea.In context, Ciprian Ciucu a transmis ca e inadmisibil ca in scoli sa fie adusi, in numar mare, oameni care ar putea suferi de COVID-19, in conditiile in care peste numai doua-trei zile de la finalizarea campaniei de testare parte dintre elevi urmeaza sa revina la ore.Gabriela Firea a anuntat, insa, azi ca acest proiect de testare rapida s-a blocat momentan. Si ca se va relua la momentul in care se va obtine autorizatie de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti pentru organizarea testarii in anumite centre.