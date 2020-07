Primarul PSD al orasului Pantelimon, finul cuplului Firea-Pandele, candideaza pentru un nou mandat pe listele PNL

Nunta cu fast

In mesajul postat pe reteaua de socializare, Marian Ivan arata ca este timpul schimbarii pentru ca exista o optiune mult mai buna pentru Pantelimon si ca decizia a luat-o dupa mai multe luni de gandire.Probabil, unii dintre dumneavoastra veti judeca aceasta decizie, insa am rugamintea sa incercati sa nu judecati deciziile omului Marian Ivan, ci pe ale primarului Marian Ivan. Privind din aceasta perspectiva, am convingerea ca veti intelege mai bine de ce, uneori, pentru a progresa este nevoie sa schimbi drumul pe care mergi," explica Ivan.Din 2004, cand a fost ales consilier local, pana in prezent, Marian Ivan a pendulat intre mai multe partide. Mass-media locala subliniaza ca acesta a castigat pentru prima data alegerile pentru primarie, in 2008, pe listele PDL , in 2012 s-a mutat la PNL, iar in 2016 a fost ales pe listele PSD."Acum, mai mult ca oricand, mi-as dori ca toti cei care au incredere in mine, sa imi fie alaturi si, impreuna cu echipa PSD, sa ne facem in continuare datoria fata de orasul nostru, fata de noi si cei ce vor veni dupa noi, lasandu-le o casa moderna, curata, sigura, de care sa ne fie drag. IvanCetateni, prieteni, va asigur ca nu am facut si nu voi face niciun compromis electoral cu niciun alt contracandidat, ca nu am nicio intelegere cu nimeni altcineva afara de voi, locuitorii orasului Pantelimon," declara Marian Ivan, in aprilie 2016. Edilul si sotia sa, Cristina Nicoleta, au fost cununati, in 2015, de Gabriela Firea- care atunci era senatoare PSD se de sotul acesteia, Florentin Pandele - primarul orasului Voluntari. Publicatia Libertatea descria evenimentul: Nunta a avut loc duminica, in orasul Pantelimon, iar Firea a stralucit intr-o rochie mov cu aplicatii din dantela, cumparata special pentru acest eveniment . "Ne e drag sa cununam si sa botezam. Duminica am cununat perechea cu numarul 15. Le dorim, cu dragoste de parinti spirituali, viata lunga si fericita si copii", declara Gabriela Firea.Gabriela Firea a postat mai multe fotografii pe Facebook, insotite de un scurt comentariu: "Zi de mare sarbatoare, in orasul Pantelimon! Finii nostri, Cristina-Nicoleta si Marian, au devenit azi o familie crestina. Le dorim, cu dragoste de parinti spirituali, viata lunga si fericita, copii sanatosi si credinciosi iar fiecare zi sa le fie o sarbatoare."