CTP, despre editorialul in engleza semnat de Viorica Dancila: "Probabil a vazut-o pe Firea cu Jerusalema"

>. Ca doamna Firea dansa Jerusalema acasa, si probabil doamna Dancila a vazut-o cu Jerusalema si a scris la Jerusalem Post un editorial", a declarat Cristian Tudor Popescu, intr-o emisiune televizata.



"Stiti ce, va rog? Doamna Dancila ar trebui invitata de postul Digi24, ca a mai facut-o si dupa ce nu a mai fost premier... S-o mai cheme o data aici. Si stiti ce sa faca? Sa citeasca articolul ala", a adaugat gazetarul, referindu-se la gafele in engleza facute de fostul premier.



Intr-un editorial scris in limba engleza, fostul premier Viorica Dancila (PSD) pledeaza pentru regandirea strategiei UE in relatia cu Rusia, noteaza Digi24.ro. "Europa trebuie sa ia in considerare o noua dinamica cu Rusia, altfel vom continua sa repetam aceleasi greseli", scrie fostul premier. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



"Uitati-va la imagine! Acolo este un birou gol, nu e nimic pe masa aia... Nu se lucreaza in acel birou, nu se lucreaza nimic. Cum, de altfel, doamna Firea nu a lucrat nimic de cand s-au terminat alegerile. Si vine zambind, as spune chiar ranjind, si ne comunica stilul dansei, in limba engleza. Oare de ce in limba engleza? Probabil ca s-a consultat cu doamna Dancila, editorialist (in limba engleza - n.r.) la <