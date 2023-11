Tot mai mulți români generoși aleg să strângă fonduri pentru cauze caritabile. Cele mai multe donații sunt făcute de cei din Generația Millennials (segmentul de vârstă 25-34 ani), urmați de Generația X (35-44 de ani), potrivit Galantom.

Aceștia au oferă timp, disponibilitate, kilometri alergați, aniversări, pasiuni sau obiceiuri pentru a strânge fonduri pentru cauzele în care cred.

Platforma de fundraising peer-to-peer Galantom.ro împlinește 10 ani de când ajută românii să strângă fonduri. De la lansare, în 2013, s-au strâns donații de 27,8 milioane de lei cu care au fost sprijinite 1.665 de proiecte implementate de aproape 500 organizații non-profit. Cele mai multe dintre cele 210.500 de donații au fost direcționate către proiecte din domeniul sănătății.

”Le suntem foarte recunoscători tuturor celor care folosesc și susțin Galantom ca să facă bine. (…) Galantom este pentru noi încă o dovadă că gesturile mici de generozitate pot avea impact impresionant, dacă punem în valoare puterea lui ÎMPREUNĂ”, a declarat Andrei Chirtoc, co-fondator al Asociației OneKind și Project manager al platformei Galantom.ro.

Campanii inedite de fundraising

Cele mai multe pagini de fundraising au fost făcute de sportivul Claudiu Belețoiu care, în cei zece ani de Galantom, a realizat 80 de campanii, alergând mii de kilometri în sprijinul mai multor organizații non-profit.

Pagina de fundraising cu cele mai multe donații a fost cea a lui David Popovici, din 2022, în care și-a donat casca și ochelarii de campion pentru a susține o familie să se mute în propria lor casă. Campania a reușit să adune 2.963 de donații și să strângă 218.455 lei.

O altă inițiativă inedită a aparținut elevilor de la colegiul ”Vasile Alecsandri” din Galați, care și-au dăruit banchetul de la finalul clasei a 8-a pentru ”Taberele Inimă de Copil.”

Cel mai tânăr galantom a fost…un bebeluș. Părinții lui au ales să-i dăruiască petrecerea de botez pe Galantom în 2017 și au fost cei care au inspirat secțiunea ”Galantom din prima zi”.

”Portret de Galantom”

Pentru a marca cei 10 ani de la lansarea platformei, echipa din spatele proiectului va lansa o expoziție itinerantă cu portretele a zece dintre oamenii de bine care au folosit de-a lungul anilor platforma ca modalitate de fundraising.

Cei zece galantomi, fiecare reprezentativ pentru câte un an de existență a platformei, sunt: jurnalistul Alex Nedea, care și-a dăruit ziua de naștere pentru Fundația Hospice, ultramaratonistul Andrei Gligor, care în aprilie 2024 va alerga 250 km în sudul deșertului Marocan pentru viitorul copiilor din România, susținând Viitor Plus, Clara Chirculescu, ce a strâns donații cântând pentru a susține Fundația Ajungem Mari, antreprenorul Dragoș Petrescu ce și-a dăruit aniversarea pentru Hope and Homes for Children, publicitarul Elena Cîrîc care a alergat în sprijinul fundației Hospice casa Speranței, lectorul universitar Oana Moșoiu care a renunțat la cadourile de ziua ei de naștere pentru a susține Asociația Zi de Bine, sportivul Sebastian Ghioca ce a pedalat pentru a strânge donații pentru Fundația Copii în Dificultate, jurnalistul Toader Păun care a strâns bani pentru copii bolnavi de cancer de la Asociația Magic, Valentina Sayago ce a susținut Asociația Speranță pentru Integrare și Recuperare și actorul Marius Manole ce a alergat pentru a susține Hope and Homes for Children România.

Galantom este un proiect non-profit, inițiat de Asociația OneKind și Asociația People for Sport, care se susține în mare parte din donații și sponsorizări. Cei care vor să ducă mai departe povestea generozității pot afla mai multe detalii pe pagina https://galantom.ro/10ani.

