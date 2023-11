Se reiau filmările la Gladiator 2: cine va fi personajul principal în continuarea mult așteptată

Continuarea filmului cult "Gladiator", ale cărui filmări au fost întrerupte de grevă, va fi reluată în "două săptămâni", a declarat Ridley Scott pentru revista de specialitate Deadline.

"Slavă Domnului că (greva) s-a încheiat", a exclamat el. "Am filmat aproximativ 90 de minute (de peliculă), aşa că cel puţin o parte din ea este terminată. Trebuie doar să curăţăm platourile de filmare. Acestea sunt deja construite. Mai am încă 90 de minute (de film) de filmat".

Regizorul în vârstă de 85 de ani nu este îngrijorat să-şi vadă actorii transformaţi fizic după câteva luni de pauză. "Nu se va întâmpla asta pentru niciunul dintre băieţii mei. Paul Mescal (care joacă rolul principal) este sexy şi va rămâne aşa".

Programat pentru lansare în noiembrie 2024, "Gladiator 2" va urmări aventurile nu ale lui Maximus (Russell Crowe), care a murit la finalul primului film, ci ale lui Lucius, fiul Lucillei şi nepotul lui Commodus (Joaquin Phoenix).

David Scarpa, scenaristul filmelor "All the Money in the World" şi "Napoleon", de Ridley Scott, a fost ales să scrie "Gladiator 2", ale cărui detalii nu se cunosc încă.

Lucius va fi interpretat de starul în ascensiune de la Hollywood Paul Mescal, cunoscut pentru rolul său din miniseria "Normal People" şi nominalizat la începutul acestui an la Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din "Aftersun".

Denzel Washington în distribuţie

Pedro Pascal şi Denzel Washington, care colaborează cu Ridley Scott la şaisprezece ani după "American Gangster", completează distribuţia. Două vedete din filmul original, Connie Nielsen (Lucilla) şi Djimon Hounsou (Juba), vor face parte din distribuţie de asemenea.

Lansat în 2000, "Gladiator" a avut un succes uriaş, cu încasări de 460 de milioane de dolari în box office la nivel mondial. Nominalizat la douăsprezece premii Oscar, a câştigat cinci, inclusiv cel mai bun film şi cel mai bun actor pentru Russell Crowe.

