Grecii sunt așteptați la urne pentru a alege un nou parlament. Formațiunea considerată drept favorită de sondaje

Aproximativ 9,8 milioane de greci cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a alege un nou parlament, informează DPA.

Sondajele sugerează o victorie clară pentru partidul conservator Noua Democraţie (Nea Dimokratia, ND), condus de premierul Kyriakos Mitsotakis. Unele sondaje spun că formaţiunea ar putea obţine peste 40% din voturi.

Pe locul al doilea ar urma să se plaseze Alianţa Stângii Radicale (Syriza), condusă de Alexis Tsipras, despre care sondajele susţin că ar putea obţine circa 20% din voturi.

În total, 32 de partide candidează la aceste alegeri.

Urnele s-au deschis la ora locală 07.00 şi vor închide la 19.00.

Formarea unui guvern condus de Mitsotakis este aproape sigură datorită sistemului electoral din Grecia, în care cel mai puternic partid mai primeşte un bonus de cel puţin 20 de mandate în parlamentul de 300 de locuri.

Grecia are circa 11 milioane de locuitori, însă numărul persoanelor cu drept de vot îi include şi pe numeroşii greci care trăiesc în străinătate.

#Greek elections 2023, the first vote and official opening at the Greek General Consulate in Melbourne!

Dimitra, first Greek voter globally, lives in Australia last six years. pic.twitter.com/9LmDwi0ieY