Măsurile luate de guvernele din Europa pentru a compensa uriașa creștere a facturilor la energie

Creșterea facturilor la energie nu i-a afectat doar pe români. La nivel european guvernele au luat măsuri pentru a ajuta populația și companiile să depășească această perioadă. Euronews România a realizat o analiză a măsurilor luate în mai multe țări europene. Cifrele arată alocarea unor importante sume de bani pentru combaterea creșterii prețurilor la energie.

Marea Britanie are un plafon de preț pentru cele mai utilizate contracte de energie casnică, dar facturile au crescut însă și așa. Pentru majoritatea gospodăriilor britanice, analiștii estimează că facturile de energie electrică vor crește la aproximativ 3.500 de lire sterline (4.136 de euro) pe an. Cele mai pesimiste proiecții se ridică la 6.000 de lire sterline (7.090 de euro) pe an. Guvernul a promis la începutul acestui an o reducere de 400 de lire sterline (473 de euro) la factura de energie pentru fiecare gospodărie, care va fi plătită direct în conturi, pentru cele care au o plată automată configurată către furnizorul lor de energie, fie care ar putea fi solicitată separat de familii.

Gospodăriile care se luptă deja să-și îndeplinească îndatoririle și au primit deja beneficiile guvernamentale vor primi, de asemenea, o plată unică pentru „costul vieții” de 650 GBP (768 EUR) pe lângă reducerea de 400 GBP, iar pensionarii vor primi o plată suplimentară de 300 GBP (355 EUR) în această iarnă.

Italia a aprobat la începutul lunii august un nou pachet de ajutoare în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro pentru a proteja firmele și familiile de creșterea costurilor energiei și de creșterea prețurilor de consum. Aceasta se adaugă la aproximativ 35 de miliarde de euro bugetate din ianuarie pentru a combate criza costului vieții.

Un proiect analizat de Reuters a arătat că guvernul va extinde un bonus de 200 de euro plătit în iulie italienilor cu venituri mici și medii care nu l-au primit anterior.

Italia și-a anunțat, de asemenea, intenția de a impozita companiile care profită de pe urma prețurilor mai mari la energie și promovează o limitare a prețurilor la gaze la nivel european pentru a ajuta la limitarea creșterii prețurilor.

Franţa

Franța oferă, de asemenea, o plată unică cetățenilor săi pentru a-i ajuta să facă față vremurilor grele, deși la doar 100 EUR, aceasta este considerabil mai mică decât în ​​Marea Britanie și Italia.

Dar Franța și-a intensificat jocul de la sursă, forțând furnizorul de energie de stat EDF să limiteze creșterea prețului la electricitate la 4% pentru un an. Se preconizează că mutarea va costa 8,4 miliarde de euro.

Taxa internă a țării pe consumul final de energie electrică (TICFE) a fost, de asemenea, redusă de la 22,50 euro pe megawat/oră la doar 1 euro pe megawat oră pentru gospodării și 0,50 euro pentru întreprinderi.

În iunie, parlamentarii danezi au convenit asupra unei îndemnizații pentru bătrâni și a altor măsuri în valoare totală de 3,1 miliarde de coroane daneze (417 milioane de euro), inclusiv reducerea unei taxe la prețul energiei electrice.

Parlamentul a aprobat, de asemenea, un așa-numit „cec de căldură” în valoare de 2 miliarde de coroane daneze (269 de milioane de euro), care va fi plătit celor peste 400.000 de gospodării afectate grav de creșterea facturilor la energie.

Germania, care s-a străduit să-și reducă dependența puternică de gazul rusesc, s-a angajat să reducă taxa pe valoarea adăugată a gazelor naturale de la 19% la 7% până la sfârșitul lunii martie, anul 2024.

Germania a aprobat, de asemenea, două pachete de ajutor total de 30 de miliarde de euro pentru a-și ajuta cetățenii în această problemă pentru anul în curs.

Guvernul german va oferi tuturor contribuabililor o rată forfetară unică a prețului energiei de 300 de euro, transferată acestora prin fișa de salariu a angajatorului. Familiile care primesc indemnizație pentru copii vor primi o sumă suplimentară de 100 EUR per copil. Cei care beneficiază de ajutor pentru locuință vor primi o sumă suplimentară în valoare de 270 EUR pentru persoanele care beneficiază de ajutor pentru locuință. Țara oferă și bilete de transport public subvenționate.

Bulgaria a aprobat în mai un pachet de 2 miliarde de leva (1 miliard de euro) menit să protejeze companiile și consumatorii cu venituri mici de creșterea prețurilor la energie și alimente cauzată de conflictul din Ucraina.

Din iulie, guvernul oferă, de asemenea, o reducere de 0,25 leva (0,13 euro) pe litru de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat și metan până la sfârșitul anului și renunță la plata accizelor la gazele naturale, electricitatea și metanul.

Ungaria a plafonat prețurile de vânzare cu amănuntul la carburanți la 480 de forinți (1,19 euro) pe litru din noiembrie, cu mult sub prețurile actuale de pe piață. Măsura a dus la o astfel de creștere a cererii, încât guvernul a fost nevoit să limiteze eligibilitatea pentru schemă.

Ungaria a impus, de asemenea, o interdicție a exporturilor de combustibili și a relaxat recent reglementările de exploatare forestieră pentru a satisface cererea crescută de combustibili solizi, cum ar fi lemnul de foc.

Polonia a anunțat reduceri de taxe pentru energie, benzină și produse alimentare de bază, precum și alocații în numerar pentru gospodării. De asemenea, a prelungit prețurile reglementate la gaz pentru gospodării și instituții precum școli și spitale până în 2027.

În iulie, guvernul a convenit asupra unei plăți unice de 3.000 de zloți (633 EUR) către gospodării pentru a ajuta la acoperirea costului în creștere al cărbunelui. Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a declarat că suma totală a reducerii prețurilor energiei în Polonia va ajunge la aproximativ 50 de miliarde de zloți.

România

Guvernul de coaliție al României a implementat o schemă de plafonare a facturilor de gaz și electricitate pentru gospodării și alți utilizatori până la anumite niveluri de consum lunar și de compensare a furnizorilor de energie. Schema urmează să fie în vigoare până în martie 2023.

Premierul Nicolae Ciucă a estimat în februarie că schema de sprijin ar costa aproximativ 14,5 miliarde de lei (3 miliarde de euro), dar analiştii se aşteaptă acum să depăşească 10 miliarde de euro.

