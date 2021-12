Om de afaceri hărțuit pentru că a refuzat să-i mai împrumute mașina Mercedes unui șef din poliția locală

Proprietarul unui service auto din Alba Iulia face acuzații grave la adresa unui șef de birou din Poliția Locală. Acuzațiile apar în cuprinsul unei hotărâri prin care omul de afaceri a contestat un proces verbal de sancționare încheiat în 24 martie 2021, prin care a fost amendat pentru că ar fi staționat cu autoturismul într-o zonă nepermisă.

Petentul (Bogdan V.) susține în plângere că de circa 4 ani de zile este într-o relație conflictuală cu șeful de birou (Marius R.) din Poliția Locală, care s-ar fi deteriorat după ce proprietarul service-ului a refuzat să îi mai împrumute bani și mașina personală marca Mercedes CLS 320.

”În urma acestor refuzuri, numitul R. M. și-a schimbat atitudinea, petentul arătând că a fost amenințat ca îl va sancționa de câte ori are ocazia fiindcă ”nu se supune legii lui”. La scurt timp după această discuție, pe stâlpul aflat vis-a-vis de domiciliul său, unde are și un service auto, a fost montat un indicator care reglementa staționarea interzisă pe acea porțiune de drum. Iar de aproximativ 2 ani de zile a fost montat un indicator rutier pe gardul unei vecine.

Ulterior, ar fi avut loc mai multe razii pe strada respectivă, bărbatul susținând că este vânat și prin oraș de agenții de poliție locală și amendat pentru diverse motive. Proprietarul service-ului auto a fost amendat la un moment dat pentru că mergea pe marginea șoselei, în condițiile în care trotuarul era ocupat cu mașini. Acesta a obținut anularea procesului verbal.

”De la momentul nașterii conflictului am primit numeroase amenințări de la acesta, una dintre ele provenind de la agentul (...) care mi-a transmis că ”cu sau fără semn, o să-l ardă”. Am formulat un număr de 33 de petiții la Primăria Municipiului Alba Iulia care s-au soluționat prin îndepărtarea indicatoarelor menționate. Chiar și așa a urmat o perioadă de hărțuire, de verificări aproape zilnice, excesive ale Poliției Locale, chiar și de câteva ori pe zi, aceștia stând în preajma imobilului/service-ului auto chiar și mai mult de o oră. În perioada iulie – septembrie 2020 au fost peste 100 de descinderi din partea Poliției Locale la domiciliul meu, ocazii cu care mi se solicita să ridic autoturismul de pe partea carosabilă, deoarece drumul public din segmentul de drum în care se află atât domiciliul cât și locația service-ului auto pe care îl dețin, are o lățime de mai puțin de 6 metri”, a susținut Bogdan V., în plângerea depusă la Judecătoria Alba Iulia.

Fapta imputată prin amenda din luna martie 2021 a fost, de asemenea, anulată în instanță după ce s-a constatat, după audierea unui martor, că nu petentul a fost cel care a parcat mașina în zona respectivă. Reprezentanții Poliției Locale nu au comentat acuzațiile din plângere și au cerut respingerea acțiunii.

Bogdan V. a mai câștigat un proces după ce a fost amendat cu 1.500 de lei pentru expresii jignitoare și amenințări adresate unui echipaj de poliție locală. ”La momentul la care a fost încheiat procesul-verbal eram într-o stare de disperare, cauzată de abuzurile prin care trec de o perioadă încoace. S-a dispus chiar și o percheziție domiciliară împotriva mea, într-un dosar penal în care denunțător a fost numitul R. M., care a și fost ascultat în calitate de martor și m-a indicat ca fiind autorul unei infracțiuni de furt calificat”, a declarat bărbatul. Instanța a anulat și această amendă pentru că agentul constatator a aplicat o singură sancțiune contravențională pentru cele două fapte constatate, magistratul aflându-se în imposibilitatea de a analiza proporționalitatea și legalitatea acesteia.

Poliția Locală Alba Iulia se află de mai bine de 1 an de zile în plin scandal, după ce directorul a fost demis din funcție, iar doi șefi de birou, printre care și cel acuzat de omul de afaceri, au fost condamnați penal. De la 1 ianuarie 2022, instituția nu va mai exista în forma actuală. Se va transforma în serviciu, iar 35 de angajați vor fi concediați. Șeful de birou Marius R. nu va mai fi angajat al noului serviciu.

