Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In plan profesional exista unele nemultumiri, dar ele se vor rezolva mai bine daca vei lasa lucrurile sa-si urmeze cursul firesc. Energia ta fizica si mentala atinge cote maxime, de aceea te-ai putea ocupa de orice iti face placere. Rezultatele nu vor intarzia sa apara, mai ales ca vei gasi suficienta lume dornica sa iti sustina proiectele. O persoana de sex opus este impresionata de calitatile tale.

Taur: La serviciu vei avea parte de o zi obisnuita, chiar daca iti va fi destul de greu sa te adaptezi la activitatile pe care le ai trecute pe ordinea de zi. In ceea ce priveste timpul liber, nu este momentul sa te ocupi de lucruri prea serioase. Aranja-ti o intalnire cu persoana iubita si incerca sa o convingi de stabilitatea sentimentelor tale. Totusi, daca doresti sa ai succes, arata-te cat mai modest.

Gemeni: Ti se propune sa te implici in activitati la limita legalitatii, pentru a-ti putea realiza planurile. Ar fi bine sa nu dai curs acestui sfat, care ti-ar putea aduce multe neplaceri intr-un viitor nu foarte indepartat. Oricum, in curand finalizarile se vor concretiza, asa ca nu are nici un rost sa te complici. La serviciu nu este cazul sa astepti sprijinul colegilor.

Rac: Esti in verva si hotarat sa rezolvi tot ce iti iese in cale. Mai ales la serviciu vei avea un randament deosebit, spre bucuria colegilor, care vor beneficia si ei de ajutorul tau. Ai putea lua acum o decizie pentru viitor, dar este bine sa analizezi situatia pe toate fetele. Relatia cu partenerul de viata s-ar putea deteriora daca nu vei fi mai atent la exprimare.

Leu: Dorinta ta de o mai mare independenta ii ia pe nepregatite pe cei din jur si poate provoca discutii obositoare. Daca doresti sa iti impui punctul de vedere, incerca sa fii mai diplomat si sa o iei mai pe ocolite. Eventual, lasa loc pentru a continua discutia si maine. Relatia cu colegii este cam tensionata, asa ca nu este cazul sa mizezi intr-o prea mare masura pe sprijinul lor.

Fecioara: Ai de facut o multime de drumuri, care par a nu se mai termina. Daca iti ramane timp, ai putea incerca sa iti rezolvi corespondenta. Intelegerile scrise sau verbale au toate sansele sa se realizeze in cel mai scurt timp. Starea ta generala nu va fi nemaipomenita in primele ore ale diminetii, asa ca, daca ai ceva important de facut, incearca dupa pranz.

Balanta: La serviciu te vei bucura de aprecierea superiorilor ierarhici. N-ar fi exclus sa ti se dea noi sarcini, semn ca se mizeaza mult pe calitatile tale. Daca vei da dovada de superficialitate, nu vei avea nici un avantaj, iar popularitatea ta se va deprecia simtitor. Tine cont ca multe in viitorul tau depind de constiinciozitatea de care vei da dovada in aceasta perioada.

Scorpion: Problemele de cuplu sau neintelegerile cu partenerii de afaceri pot fi cu usurinta rezolvate. Solutiile pe care le gasesti acum dau satisfactii multiple tuturor celor implicati. Energia fizica te sustine in tot ce vei intreprinde, dar daca doresti ca succesul sa fie deplin incearca sa fii mai conciliant. Farmecul personal iti va da ocazia sa faci o excelenta impresie unei persoane de sex opus.

Sagetator: Este momentul sa faci schimbarile pe care le doresti in apartament, caci cei din familie te vor sustine in aceasta directie. Unul dintre parinti va avea o realizare, ceea ce te va bucura nespus. Nivelul cheltuielilor va creste simtitor si acest lucru iti creeaza o stare de nesiguranta. Totusi, nu este cazul sa-ti faci probleme, situatia ta financiara este relativ stabila.

Capricorn: Corectitudinea si seriozitatea de care dai dovada te fac foarte apreciat de cei din jur. Vei avea astazi ocazia sa iti largesti cercul de prieteni, ceea ce este in conformitate cu dorintele tale. O persoana cu functie iti promite un ajutor substantial, dar nu este cazul sa iei in serios chiar tot ce ti se spune. Evita sa te implici in colaborari pana nu iti sunt clare toate conditiile.

Varsator: Relatiile tale cu sefii ar putea fi mai tensionate daca vei incerca un dialog pe teme financiare. In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie, vei primi o aprobare sau actele de calatorie. Totusi, chiar daca pleci, chiar daca nu, fii atent la ce faci cu banii. In familie se va petrece un eveniment care iti va trezi interesul, dar in scurt timp se va dovedi ca nu este ceva important.

Pesti: Rabdarea si perseverenta se cer a fi puse pe primul plan, caci proiectele pe care ti le-ai facut nu prea au sorti de izbanda. Nu ai insa nici un motiv sa te impacientezi, caci ai timp suficient la dispozitie. Energia fizica nu este la nivelul obisnuit, asa ca n-ai fi rau sa iti pastrezi mai mult timp pentru odihna. Acorda ceva mai multa atentie sanatatii.

