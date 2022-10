Horoscop zilnic. Miercuri, 12 octombrie. Zodia care trebuie să pună discreția pe primul loc

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil sa primesti o suma de bani pe care o astepti de mai mult timp. Esti cam obosit, dar ideile pe care le ai te ajuta sa te descurci fara probleme. Cel mai favorizat ramane totusi domeniul intelectual, in care poti avea o realizare deosebita. In anturajul apropiat se vor ivi unele atercatii si ar fi bine sa nu intervii. Daca ti se va face o propunere de petrece a timpului liber, nu ai nici un motiv sa refuzi.

Taur: Nu reusesti sa te odihnesti asa cum ai dori, caci trebuie sa pui la punct unele chestiuni familiale, aparute peste noapte. O sueta cu prietenii, la care vei afla lucruri interesante si imbucuratoare, te va face sa te simti cat se poate de bine. In rest, nu este cazul sa exagerezi si sa faci eforturi mari in chestiuni lipsite de importanta.

Gemeni: Nu incerca sa faci totul numai dupa cum crezi tu de cuviinta, deoarece nu vei realiza mare lucru. Initiativele tale au toate sansele sa se bucure de succes, cu conditia sa tii cont si de parerea celor din jur. N-ar fi exclus sa fii ceva mai pesimist, dar vizita unor cunostinte te va scoate rapid din aceasta stare. Oricum, vei incheia ziua mai optimist decat ai inceput-o.

Rac: De energie nu duci lipsa si de aceea ai tendinta de a te implica in activitati dintre cele mai diverse. Esti entuziast si bine dispus, dar relatia cu cei din jur este un pic tensionata. Puterea ta de convingere este maxima, ceea ce iti permite sa obtii promisiuni importante. Ti se propune o calatorie, dar nu este bine sa o faci pana cand nu iti vei rezolva toate urgentele.

Ads

Leu: Este necesar sa discuti cu persoanele mai tinere din familie, pentru a ajunge la un acord in ceea ce priveste chestiunile familiale. Este singura posibilitate de a rezolva problemele fara ca nimeni sa nu aiba ceva de comentat. Incerca sa inabusi din fasa orice urma de disputa. In ceea ce priveste cheltuielile, n-ar fi rau sa fii mai precaut atunci cand scoti banii din buzunar.

Fecioara: Este foarte posibil sa obtii o aprobare pe care ai cerut-o cu mult timp in urma. Cineva din familie va avea probleme si de aceea iti va solicita ajutorul. Oricum, lucrurile se vor rezolva fara nici un fel de emotii. Sfaturile tale intelepte pot salva multa lume din incurcatura, dar ar trebui sa fii precaut cu cei pe care nu-i cunosti suficient de bine.

Balanta: Te tenteaza sa iesi la cumparaturi pentru ati satisface unele mofturi. N-ar fi exclus nici ca persoanele mai tinere din familie sa aiba nevoie de o suma de bani care nu iti este tocmai la indemana. Implicarea in activitati sociale iti va permite sa iti pui in valoare calitatile, dar si sa-ti gasesti adepti pentru proiectele tale mai vechi. Relatia cu fratii revine in actualitate.

Ads

Scorpion: In cazul in care esti implicat intr-o activitate intelectuala, calitatile tale au toate sansele sa iasa in evidenta. Ai putea sa faci o multime de drumuri si nu are nici un rost sa te impotrivesti, caci ai toate sansele sa poti imbina utilul cu placutul. Fii totusi atent, caci sunt posibile mici accidente. In ceea ce priveste relatia cu cei din jur, evita indiscretiile, deoarece ti-ar putea provoca neplaceri.

Sagetator: Nu esti in forma ta cea mai buna, ceea ce iti starneste ingrijorare in ceea ce priveste sanatatea ta. De fapt nu este nimic grav, atata doar ca trebuie sa aloci mai mnult timp odihnei. Relatia cu asociatii poate fi cam incordata, asa ca evita discutiile in contradictoriu. O suma de bani ti-ar putea intra in buzunar, ceea ce iti va permite satisfacerea unui moft.

Capricorn: Esti cam impresionabil si nu este cazul sa te impiedici prea mult in problemele celor din jur. Un castig de bani te va face sa privesti cu mult mai mare incredere spre viitor. In familie n-ar fi exclus sa asisti la unele schimbari, care insa nu te vor impresiona intr-o prea mare masura. Este posibil sa ti se propuna o colaborare ce se va dovedi cat se poate de inspirata.

Ads

Varsator: Pentru astazi ar fi de dorit sa nu asculti sfaturile celor mai tineri, care, desi foarte binevoitori, dau dovada de multa superficialitate. Cei varstnici sunt cei care iti pot oferi stabilitatea de care ai nevoie. In cazul in care vei avea ocazia sa faci unele schimbari in ceea ce priveste serviciul, ar fi bine sa nu te grabesti nici macar un pic. Rabdarea este cuvantul de ordine pentru aceasta zi.

Pesti: Cu ocazia unei intalniri cu mai multe cunostinte, calitatile tale vor iesi din nou in evidenta, popularitatea ta atingand cote maxime. In orice faci, discretia trebuie pusa pe primul plan, altfel risti sa ai neplaceri. Relatia cu partenerul de suflet te interesaza in mod special. Cineva din familie iti va da o informatie care nu te prea incanta, dar nici nu este sigur ca este valabila.

Ads