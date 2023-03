Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Esti in continuare concentrat pe afacerile pe care le-ai initiat. Ai o stare de iritare ce se datoreaza incertitudinii. Speculatiile pe care intentionezi sa le faci nu se vor dovedi inspirate. Si pe acsa vor fi multe de facut; n-ar fi exclus sa se produca o stricaciune a carei remediere te va costa timp si nervi. Relatia cu parintii va fi mai tensionata, iar certurile pot izbugni in orice moment.

Taur: Vei avea parte de o zi obinuita, in care nimic nu iti va atrage atentia in mod special. Incearca o vizita prin magazine; nu pentru ca ai avea absoluta nevoie, dar o schimbare in aspectul tau exterior ti-ar da o nota de optimism si de prospetime. In ceea ce priveste chestiunile profesionale poti fi mai optimist, caci superiorii ierarhici iti apreciaza eforturile.

Gemeni: Pentru ziua de azi ti-ai facut un program foarte incarcat, de care insa nu te vei putea tine. Ar fi mai bine sa pleci la un drum cateva zile, in compania prietenilor. Cheltuielile vor fi mari, dar va merita din toate punctele de vedere. Cineva din familie iti va solicita un sfat intr-o problema profesionala. Vei avea astfel ocazia sa-ti pui in valoare inteligenta si inspiratia.

Rac: Astazi esti ceva mai maleabil, ceea ce iti poate aduce castiguri nesperate, in multiple directii. Nu te angrena in prea multe activitati; cel mai bine ar fi sa te limitezi la cele de divertisment. Oricum, va fi nevoie sa-ti stabilesti mai clar prioritatile, altfel iti vei consuma energia fara prea mult spor. Suspiciunile pe care le ai in legatura cu un prieten se vor dovedi in curand neintemeiate.

Ads

Leu: Ambitia de care dai dovada este apreciata, dar nu chiar de toata lumea. Din nou chestiunile afective sunt la ordinea zilei. Ai putea sa iti consolidezi relatia cu persoana iubita sau ai putea incepe o noua relatie. Ambele variante te favorizeaza, cu conditia sa nu fii prea insistent. Vei primi niste informatii in legatura cu care ar trebui sa fii discret.

Fecioara: Esti foarte prins, dar nu se poate sa nu gasesti cateva ore si pentru odihna. Este posibil sa fii solicitat sa pleci la drum lung; in acest caz, mare atentie cum conduci! De fapt, mare atentie in general, caci n-ar fi exclus nici sa ai parte de unele controverse cu prietenii. N-ar fi exclus nici sa apara unele incurcaturi legate de unele documente pe care trebuie sa iti pui semnatura.

Balanta: Problemele pe care le ai in plan profesional se vor rezolva, cu conditia sa dai dovada de mai multa rabdare si mai ales sa nu te asi condus de primul impuls. Daca doresti sa iti cumperi ceva pentru casa sau sa obtii acordul unuia dintre parinti, s-ar putea sa obtii ceea ce doresti. Veti primi niste bani de la cineva din familie, pe care ii vei cheltui chiar mai repede decat iti poti imagina.

Ads

Scorpion: Inspiratia te poate ajuta sa realizezi ceva mai deosebit, asa ca nu iti pierde timpul cu activitati de rutina. Popularitatea ta este in crestere si asta iti asigura o anumita protectie. Nu lua nici o hotarare pripita, caci risti sa pierzi un colaborator sau sa ai neintelegeri cu cei din anturajul apropiat. Cineva din casa iti va anunta o mica realizare, de care se va bucura intreaga familie.

Sagetator: Atat rudele cat si prietenii te solicita pentru tot felul de sfaturi si informatii. Este un bun moment pentru a le arata de ce esti in stare. Ti se va propune o afacere, dar ar fi bine sa fii cat se poate de precaut. Orice neglijenta in domeniul financiar iti poate aduce pierderi mari. Fii cat se poate de atent chiar si la cele mai banale cheltuieli!

Capricorn: Esti cam nervos si nerabdator, ceea ce ar putea da nastere unor discutii in contradictoriu. Acestea se vor aplana cu greutate si iti vor accentua starea de iritare.

Varsator: Vei avea parte de o zi plina, nici nu se pune problema ca ai putea sa te plictisesti. Evenimentele vor lua o intorsatura absolut neasteptata. Vei fi usor bulversat asa ca nu este cazul sa reactionezi in nici un fel - cel putin deocamdata. Daca nu iti convine, evita sa faci comentarii; singurii care vor fi sinceri cu tine vor fi cei din familie, asa ca asculta-le sfatul.

Pesti: Acasa ai de facut o multime de treburi gospodaresti, pentru care nu ai nici un fel de chef. Cat priveste cheltuielile, le vei face fata cu usurinta, caci o suma de bani se va intoarce la tine mai repede decat te-ai fi asteptat. In ceea ce priveste relatia cu cei din jur, fii cat se poate de atent, caci exista o persoana care nu este sincera cu tine. Prudenta iti va fi de un real folos.

Ads