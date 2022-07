Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil sa ai parte de un eveniment care te vor lua prin surprindere; ar fi bine sa nu reactionezi inainte ca lucrurile sa se limpezeasca. De asemenea, ar fi bine sa nu te implici in activitati la limita legalitatii. La serviciu vor fi multe de facut. Activitatile gospodaresti iti vor lua destul de mult din timpul tau liber, dar vei reusi sa te organizezi astfel incat sa iti ramana timp si pentru divertisment.

Taur: Relatiile cu prietenii evolueaza cel putin multumitor in ciuda faptului ca esti cam suspicios. Nu este exclus ca un prieten sa aiba probleme de sanatate si sa-ti solicite ajutorul. In cazul in care ai de gand sa pleci intr-o calatorie, sansa va fi de partea ta. N-ar fi rau sa te gandesti de doua ori inainte de a deschide gura, deoarece exista riscul sa ai un conflict cu o autoritate.

Gemeni: Reusesti sa fii pe faza cu tot ce se intampla atat la serviciu cat si in viata ta personala. Totusi, daca ai de semnat documente oficiale, prudenta va trebui pusa pe primul plan, deoarece se pot ivi tot felul de incurcaturi. N-ar fi exclus sa apara si unele discutii pe tonuri mai inalte cu rudele apropiate, in urma carora vei reusi sa obtii unele lamuriri.

Rac: Colaborarile vor fi importante pentru tine, dar lucrurile nu vor evolua usor pentru tine in aceasta directie. Este posibil sa primesti o propunere interesanta, dar riscurile sunt mari si ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a lua o decizie. O dorinta mai veche se va realiza, ceea ce te va surprinde si bucura in acelasi timp. Problemele cotidiene nu par a te interesa intr-o prea mare masura.

Ads

Leu: Vei fi pus in fata unei situatii mai delicate, pe care o vei rezolva cu ajutorul unui prieten. In relatia de cuplu vor exista unele disensiuni care iti vor pune nervii la incercare, dar acestea se vor rezolva chiar mai repede decat ai putea crede. Situatia financiara nu este nemaipomenita si, daca doresti sa faci o investitie, va trebui sa analizezi situatia pe toate fetele.

Fecioara: Dorinta ta de a actiona decisiv este mare, dar traversezi o perioada in care nu este indicat sa iti asumi nici un fel de riscuri. Conjunctura astrala a acestei luni se anunta favorabila, in ciuda faptului ca nu reusesti decat cu mare greutate sa te relaxezi. Esti in continuare dornic sa te implici in activitati dintre cele mai diverse, dar iti lipseste rabdarea si perseverenta pentru a le si finaliza.

Balanta: Unele din nemultumirile cu care te-ai confruntat pana acum in camin se vor rezolva, ceea ce va face ca atmosfera in familie sa fie mai relaxata. Si la serviciu vei avea parte de realizari, chiar daca nu la nivelul asteptarilor. In ceea ce priveste colaborarile, acestea par a te avantaja, dar va trebui sa dai dovada de multa rabdare, caci rezultatele nu se vor vedea atat de repede cat iti doresti.

Ads

Scorpion: O mare parte din atentia ta se va indrepta, in aceasta perioada, spre problemele banesti. Ai mari sanse sa obtii unele castiguri mai mult sau mai putin asteptate, dar si sa faci investitii inspirate. Familia iti va da un sprijin substantial in aceasta directie. Este posibil sa ai parte de multa alergatura pentru a pune la punct chestiunil legate de casa sau de familie.

Sagetator: Colegii te vor sustine in tot ce doresti sa intreprinzi si acest lucru iti va da un plus de incredere. Colaborarile se vor dovedi deosebit de avantajoase, iar initiativele in acest domeniu isi vor arata in scurt timp eficienta. Situatia financiara pare a se imbunatati. In cazul in care doresti sa iti imbunatatesti confortul in apartament, sansa va fi de partea ta in aceasta perioada.

Capricorn: Vei avea de facut fata unor activitati de rutina care te vor plictisi, dar nu ai nici o sansa sa le ocolesti. Capacitatile tale mentale vor atinge un maxim la inceputul zilei, astfel incat vei reusi sa gasesti solutii la cele mai dificile dintre problemele cu care te confrunti. In familie sunt unele mici probleme carora ar trebui sa le dai o mai mare atentie.

Ads

Varsator: Farmecul personal iti va da ocazia sa te remarci si in randul persoanelor de sex opus, ceea ce ar putea genera reprosuri din partea fiintei iubite. Mare atentie si la bani, deoarece si din aceasta zona ar putea sa apara o surpriza mai putin placuta. In cazul in care ai de pus la punct unele acorduri, de semnat documente oficiale, va trebui sa fii cat se poate de atent.

Pesti: Capacitatea ta de concentrare va atinge un maxim, iar deciziile pe care le vei lua in aceste zile isi vor demonstra in scurt timp eficienta. Partenerul de viata va avea o realizare pe care o veti sarbatori in familie. Mai putin energic decat in mod obisnuit, ar fi bine s-ti gasesti timp si pentru odihna, pentru relaxare. N-ar fi rau sa iti stabilesti prioritatile, altfel nu vei realiza mare lucru.

Ads