Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Capacitatea de a face conexiuni rapide de care da dovada in aceasta perioada te va ajuta sa rezolvi o situatie ma delicata. Conjunctura astrala iti va da posibilitatea sa finalizezi una din activitatile in care esti implicat de ma mult timp. Nu te astepta ca sefii sa-ti sustina initiativele, dar asta nu inseamna ca nu sunt impresionati de efortul pe care il faci.

Taur: S-ar putea sa fie nevoie de multa alergatura pentru a rezolva toate activitatile pe care le a trecute pe ordinea de zi. N-ar fi exclus nici sa fie nevoie sa pleci la un drum, ceea ce nu iti va surade, dar nici nu vei avea de ales. Noile initiative se vor dovedi de succes, cu conditia sa gasesti sustinatori seriosi. O anume cheltuiala nu va putea fi evitata nici cum.

Gemeni: Ar fi bine sa iti pui in ordine prioritatile si sa nu te ocupi de ma multe probleme odata. Interesul pentru chestiunile sentimentale va fi foarte mare in aceasta zi, ma ales ca si tu esti ceva ma sensibil, chiar ma romantic. Vei dori ma multa stabilitate in viata ta sentimentala, dar nu iti va fi atat de usor sa ajungi la acest deziderat. Acorda ma multa atentie nevoilor partenerului!

Rac: Ca de obicei sentimentele tale sunt foarte profunde, dar esti cam suspicios si acest lucru poate genera unele neintelegeri cu fiinta iubita. Cineva din anturajul apropiat iti va face ochi dulci, dar nu este cazul sa iei in serios complimentele acestuia. Atentie, caci partenerul este ma suspicios in aceasta perioada si iti poate face o scena din nimic.

Leu: Activitatile intelectuale in care te vei implica iti vor da ocazia sa te faci remarcat. Inteligenta si spiritul practic de care da dovada te va aduce in centrul atentiei anturajului apropiat. Situatia financiara s-ar putea imbunatati datorita unei activitati extraprofesionale. Acorda ma multa atentie relatiei cu rudele apropiate.

Fecioara: Activitatile sociale iti vor da prilejul sa-ti exprimi punctele de vedere, dar si sa-ti etalezi calitatile. Oricum, energia fizica te sustine in orice faci si te ajuta sa depasesti cu bine eventualele momente ma dificile. Implicare in activitati fizice te va ajuta sa-ti mentii un tonus bun, cu conditia sa nu exagerezi asumandu-ti riscuri nejustificate. Incearca o alimentatie ma lejera.

Balanta: Starea generala va fi buna si acest lucru iti va permite sa faci fata oricaror activitati. Este o perioada buna pentru a-ti consolida relatia de dragoste. Timpul pe care il vei petrece impreuna cu fiinta iubita va va da ocazia amandoura sa imbinati placutul cu utilul. N-ar fi exclus ca partenerul sa aba unele controverse cu rudele apropiate si ar fi bine sa-i temperezi pornirile impulsive.

Scorpion: In continuare conjunctura astrala iti este favorabila, ma ales in ceea ce priveste activitatile intelectuale. Daca a de dat un examen, rezultatul te va satisface. Relatia cu partenerul de suflet are toate sansele sa se imbunatateasca, sa fie consolidata. N-ar fi exclus nici sa te implici intr-o relatie noua, cu ocazia unei calatorii. Nu oricine iti face un compliment este sincer.

Sagetator: De energie nu vei duce lipsa, dar iti va fi greu sa o canalizezi spre un scop concret. Se pare ca unele din activitatile pe care le-a considerat a fi rezolvate vor reveni in atentia ta. Va trebui sa muncesti destul de mult dar vei reusi sa fi eficient si acest lucru te va mobiliza. Tendinta spre superficialitate te-ar putea costa mult, asa ca asculta sfaturile parintilor care ar dori sa te vada ma constiincios.

Capricorn: Nu vei fi intr-o forma prea buna si ar fi de dorit sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Obosesti ma repede decat in mod obisnuit, asa ca excesul de activitati te va face ma putin eficient. Consumul excesiv de cafea si tutun nu va face decat sa-ti accentueze sarea oboseala. Vei avea ocazia sa petreci o dupa-amiaza placuta in compania prietenilor.

Varsator: Doresti sa faci cat ma multe dar exista riscul sa gresesti. Oboseala acumulata in ultimul timp te-ar putea face sa fii ma putin eficient. O persoana ma putin cunoscuta incearca sa traga niste sfori pentru a-ti face rau, dar se va gasi cineva care sa te protejeze. Orienteaza-te spre activitati de rutina ma ales in prima parte a zilei.

Pesti: In familie vor fi cateva evenimente cate iti vor absorbi toate gandurile. Daca doresti sa faci o schimbare in camin, vei prime sprijinul prietenilor, dar rudele apropiate se vor dovedi ma conservatoare. Ar fi bine sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere, caci in scurt timp ti se va da mana libera. Contactul cu prietenii de pe alte meleaguri iti va face mare placere.

