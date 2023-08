Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil sa demarezi o noua activitate in plan profesional, dar lucrurile nu iti vor iesi nici pe de o parte atat de repede pe cat iti doresti. In plan sentimental traversezi o perioada tensionata. Totusi, entuziastmul sentimental atinge limita superioara si n-ar fi exclus sa traiesti o aventura. Unul din proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber ar putea fi dat peste cap.

Taur: Colaborarea cu prietenii te va face sa te simti mai in siguranta si implicit sa privesti cu mai multa incredere in viitor. O mare parte din atentia se va indrepta, in aceasta zi, spre problemele banesti. Ai mari sanse sa obtii unele castiguri mai mult sau mai putin asteptate. Activitatile comerciale iti sunt avantajoase cu conditia sa nu te cramponezi de solutiile clasice.

Gemeni: La slujba este mult de lucru si este nevoie de un efort sustinut pentru a rezolva toate sarcinile. Conjunctura astrala iti permite o oarecare reusita in plan material. Ai putea primi un cadou sau ai putea fi sustinut cu bani pentru a-ti pune in practica unul dintre proiectele mai vechi. Din punct de vedere sentimental situatia este buna, ai putea profita pentru a-ti consolida relatia cu fiinta iubita.

Rac: Este o perioada in care trebuie sa dai dovada de modestie si constiinciozitate. De asemenea ar trebui sa faci un efort pentru a-i ajuta pe cei din jur. Relatia cu partenerul de viata este buna, iar acesta iti ofera sprijinul ori de cate ori ai nevoie. In familie se vor dezbate chestiuni de interes comun si nu este cazul sa fii prea insistent in a-ti impune punctele de vedere.

Leu: Muncesti destul de mult, dar energia tinde sa se disipe in activitati minore. La serviciu va trebui sa faci eforturi destul de mari, iar relatia cu colegii va fi buna. Acest lucru te va ajuta sa depasesti mai usor neplacerile cu care te confrunti. In ceea ce priveste colaborarile situatia este avantajoasa; ar fi bine sa nu refuzi din start o astfel de propunere.

Fecioara: Esti cam impulsiv in aceasta zi, parca mai mult decat in mod obisnuit. Nevoia ta de manifestare este foarte mare, mai ales in plan social si profesional. Reusesti sa faci o buna impresie oriunde te duci asa ca ai putea sa-i convingi pe cei din jur sa iti sprijine initiativele. Relatia cu superiorii ierarhici este buna in continuare, acestia fiind multumiti de eforturile pe care le faci.

Balanta: Energia de care dispui iti poate permite sa iti pui in practica planurile pe care le ai in minte. Esti, de asemenea, mai autoritar, ceea ce te va ajuta in tot ce doresti sa intreprinzi. Cei din jur vor fi impresionati de personalitatea ta, asa ca vei reusi sa-i convingi sa iti accepte ideile si sa iti sustina initiativele.

Scorpion: Relatiile cu prietenii evolueaza cel putin multumitor in ciuda faptului ca esti cam suspicios. Nu este exclus ca un prieten sa aiba probleme de sanatate si sa va solicite ajutorul. Oricum in aceasta perioada popularitatea ta este in continua crestere ceea ce iti va da posibilitatea sa rezolvi cu mai multa usurinta probleme cotidiene.

Sagetator: Daca doresti sa rezolvi ceva legat de acte financiar-contabile, aceasta zii se va dovedi deosebit de favorabila. Este posibil sa ti se ofere ocazia sa faci o investitie ce se va dovedi in scurt timp deosebit de rentabila. In cazul in care se pune problema sa pleci intr-o calatorie, lucrurile vor evolua multumitor cu conditia sa nu te grabesti.

Capricorn: Inclinatia pentru ordine te va ajuta sa iesi in evidenta in cercul de prieteni. Ai putea sa iti consolidezi relatiile de prietenie cu aceasta ocazie. Magnetismul de care dispui in aceste zile iti va aduce simpatie in toate cercurile in care iti vei face aparitia. Vei primi cadouri, ti se vor face complimente ceea ce va mai atenua nemultumirea legata de unele nerealizari trecute.

Varsator: In ceea ce priveste activitatile profesionale, este posibil sa ai unele realizari, dar nu la nivelul asteptarilor. Vei avea mult de lucru, dar nu vei reusi sa finalizezi chiar tot ce ti-ai propus. Este nevoie de mai multa insistenta. O persoana cunoscuta iti va face o propunere de colaborare, dar nu este cazul sa dati raspunsul pe loc- gandeste-te bine inainte de a lua o decizie.

Pesti: De energie nu duci lipsa, dar esti cam imprastiat si nu reusesti sa o folosesti in mod eficient. Doresti sa faci prea multe lucruri odata si riscul este sa nu rezolvi mai nimic. O informatie pe care o vei primi, folosita corespunzator, s-ar putea transforma in bani lichizi. Activitatile de colaborare se vor dovedi deosebit de avantajoase in aceasta perioada.

