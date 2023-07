Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Esti dornic sa iesi in societate, iar ocaziile nu se vor lasa prea mult asteptate. Intalnirea cu prietenii iti va face mare placere, caci vei afla vesti dintre cele mai placute. N-ar fi exclus ca cineva din anturajul apropiat sa iti faca o promisiune, care sa insemne mult pentru tine in viitorul apropiat. Contactul cu rudele de pe alte meleaguri iti va face, de asemenea, placere.

Taur: Te asteapta o zi in care te vei vedea cu multa lume. Relatia cu cei din jur va evolua excelent, ceea ce iti va permite sa te bucuri din plin de aceasta zi. Daca ti se va propune sa faci cativa pasi pe jos, nu ai de ce sa refuzi; va fi o buna ocazie de a te mai debarasa de surplusul de energie de care dai dovada de o buna bunata de vreme.

Gemeni: Interesul pentru activitatile sociale va fi peste nivelul obisnuit in aceasta zi. Vei primi o invitatie, careia ar fi bine sa-i dai curs; nu de alta dar intr-un astfel de context ai putea cunoaste pe cineva care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Unul dintre prieteni iti va anunta o realizare de care se va bucura intregul grup pana seara tarziu.

Rac: Dorinta si capacitatea de a te manifesta in societate vor face ca popularitatea ta sa atinga un maxim in aceasta perioada. Vei avea nenumarate ocazii de a-ti face noi prieteni sau de a obtine sustinerea necesara pentru punerea in practica a proiectelor pe care le ai in vedere. Nu este exclus ca o ruda apropiata sa aiba o realizare mai deosebita, la care si tu ai avut o mica contributie.

Leu: In aceasta perioada vei avea posibilitatea sa comunici cu persoane aflate pe alte meleaguri. Informatiile pe care le vei primi de la si despre prieteni te vor ajuta sa privesti viata intr-un mod mai optimist. Va fi nevoie sa faci cateva drumuri la rugamintea prietenilor. Pana la urma se va dovedi ca acestia au fost inspirati si te vei simti excelent.

Fecioara: Pentru calatoriile pe care le ai in plan, conjunctura astrala te va avantaja in in mod special in aceasta perioada. Vei putea pleca la drum singur sau cu prietenii, pentru divertisment sau pur si simplu pentru a te vedea cu rudele. Oricum, nu vor lipsi ocaziile de a imbina placutul cu utilul, ceea ce va fi chiar pe placul tau.

Balanta: Te vei simti ceva mai relaxat decat in ultimile zile, dar cum capacitatea de a-ti concentra energiile spre un singur scop este destul de scazuta, ar fi bine sa nu te implici in activitati deosebite. In familie vor avea loc evenimente care iti vor face placere, care iti vor imbunatati considerabil starea de spirit si iti vor sterge oboseala de pe chip.

Scorpion: Comunicarea cu cei din jur iti face mare placere, caci te ajuta sa te relaxezi dupa zilele agitate pe care le-ai avut. Ati putea face cateva drumuri in afara localitatii, ocazie cu care vei cunoaste o persoana ce ti-ar putea da sfaturi importante. Interesul pentru relatia cu rudele mai indepartate va creste simtitor in aceasta perioada. Ai putea afla o veste interesanta.

Sagetator: Starea ta generala este buna, dar totusi, atentie, caci suprasolicitarea iti poate crea probleme de sanatate pe fond nervos. Activitatile practice iti vor da posibilitatea sa te mai relaxezi intr-o oarecare masura, dar nici aici nu este cazul sa exagerezi. Incearca sa-ti faci un program echilibrat, in care divertismentul sa fie imbinat cu odihna si relaxarea.

Capricorn: Din punct de vedere fizic vei functiona excelent. Vei fi dinamic, iar reactiile rapide iti vor permite sa te descurci cu situatii dintre cele mai diverse. Mintea ta produce idei excelente asa ca, poti sa te implici in tot felul de activitati intelectuale. Relatia cu prietenii evolueaza cum nu se poate mai bine, ceea ce te ajuta sa fii mai relaxat.

Varsator: Entuziasmul tau este la limita superioara, ceea ce te va aduce in centrul atentiei anturajui. Astazi esti ceva mai sensibil decat in mod obisnuit si ti-ar prinde bine sa-ti pastrezi cateva ore in compania partenerului de suflet. Ar fi de dorit sa nu consumi in mod excesiv cafea, alcool sau tigari, deoarece ti-ar putea crea o stare de oboseala, de agitatie spre sfarsitul zilei.

Pesti: Lucrurile iti ies destul de greu, dar asta si din cauza faptului ca esti cam obosit. Oricum, perspectiva imediata este destul de optimista. Relatia cu prietenii se va imbunatati si asta te va ajuta la restabilirea echilibrului interior. Vei fi tentat sa te implici in activitati deosebite, care sa-ti satisfaca dorinta de nou. De la cineva aflat la drum, vei primi o informatie imbucuratoare.