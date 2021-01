Consilier la Casa Alba: Donald Trump "nu vrea sa faca mai mult" pentru a opri haosul din Washington

Potrivit Consilierului, asistentii sunt cei care l-au rugat pe Trump sa iasa si sa faca o declaratie pentru a incepe sa calmeze situatia."Nu vrea sa faca mai mult decat face acum", a spus consilierul.Pe de alta parte, presedintele ales Joe Biden a cerut protestatarilor de la Capitoliu sa inceteze orice forma de protest numind actiunea "asalt" asupra democratiei."La aceasta ora, democratia noastra se afla sub un atac fara precedent. Spre deosebire de orice am vazut in vremurile moderne. Un asalt asupra cetatii libertatii, Capitolul in sine. Un atac asupra reprezentantilor poporului si a politiei de la Capitoliu care jurat sa-i protejeze. Si functionarii publici care lucreaza in inima Republicii noastre ... Permiteti-mi sa fiu foarte clar. Scenele haosului de la Capitol nu reflecta SUA adevarata. Nu reprezinta cine suntem. Ceea ce vedem sunt mici numarul de extremisti dedicati faradelegii. Este dezordine. Este haos. Si trebuie sa se incheie acum", a spus Biden.Citeste si: