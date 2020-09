Miliardarul american Michael Bloomberg finanteaza cu 100 de milioane de dolari campania lui Joe Biden

Decizia miliardarului survine intr-un moment critic in ultimele 51 de zile ale cursei prezidentiale, sondajele aratand o cursa stransa in Florida si niciun avantaj financiar pentru presedintele in functie.Avantajul financiar al lui Trump in fata fostului vicepreedinte Joe Biden s-a evaporat duypa cheltuielile mari facute de campania republicana, in timp ce fondurile atrase de democrati au crescut dupa incheierea alegerilor primare."Mike Bloomberg se angajeaza sa-l ajute sa-l invinga pe Trump si acest lucru se va intampla in statele disputate", a spus un consilier al lui Bloomberg, Kevin Sheekey, care a adaugat ca cheltuielile "vor insemna ca democratii si campania Biden pot investi chiar mai mult in alte state cheie precum Pennsylvania, care vor fi esentiale pentru victoria lui Biden".Chiar inainte de contributia lui Bloomberg, ambele campanii se asteptau ca Florida sa fie cel mai scump stat pentru campanie. Acesta va fi cel mai mare premiu dintre statele disputate in ziua alegerilor, oferind 29 din cele 270 de voturi ale Colegiului Electoral necesare pentru a castiga.Votul prin posta incepe in stat pe 24 septembrie, iar Biden va efectuaa marti prima sa vizita personala in Florida in sezonul alegerilor generale.In 2016, Trump a castigat instatul Florida cu 113.000 de voturi, adica cu 1,2 puncte procentuale. De atunci, si-a stabilit resedinta in acest stat, pe care il viziteaza in mod regulat.Sondajele recente au aratat ca Biden are o marja foarte mica in Florda, castigand teren intre alegatorii mai in varsta, dar fiind sub performantele anterioare ale democratilor in randul populatiei latino. Persoanele cu varsta de peste 65 de ani reprezinta unul din cinci alegatori ai statului, iar cei latino reprezinta unul din patru.Campania de realegere a lui Trump si Comitetul National Republican au anuntat miercuri ca au strans 210 milioane de dolari in august, fiind cu mult sub recordul inregistrat de Biden, de 364,5 milioane de dolari, pentru luna care a inclus conventiile televizate ale ambelor parti.Inainte de bilantul fondurilor atrase in august, campania Trump raportase ca are la dispozitie 300 de milioane de dolari in numerar, comparativ cu cei 294 de milioane de dolari ai lui Biden. Nici una dintre campanii nu a raportat o cifra mai recenta.Presedintele republican, care este in urma lui Biden in sondajele de opinie nationale, inainte de alegerile din 3 noiembrie, a declarat reporterilor, saptamana trecuta, ca isi va cheltui propriii bani daca va fi nevoie."Am crezut ca Mini Mike a terminat cu politica democratilor. Salvati NYC in schimb", a scris Trump duminica, pe Twitter