Sondaj: Americanii se tem ca alegerile prezidentiale nu vor fi corecte

Aproximativ jumatate din alegatorii inregistrati in SUA, inclusiv 80% din republicanii care au raspuns chestionarului, se tem ca votul prin corespondenta in proportie mai mare va duce la fraude electorale pe scara larga. Potrivit Reuters, opinia majoritara reprezinta un indiciu ca multi americani nu vor accepta cu usurinta rezultatul alegerilor, indiferent daca va fi reales Donald Trump sau - asa cum indica in prezent sondajele - va castiga candidatul democrat Joe Biden Electoratul republican este de acord cu ideea amanarii alegerilor, mentionata pentru prima data de Trump intr-un mesaj difuzat joi pe Twitter . Presedintele nu poate decide insa data scrutinului, iar amanarea a fost respinsa rapid de congresmeni din ambele partide, Democrat si Republican. Congresul este singurul care are autoritatea legala de a modifica data.Sondajul Reuters/Ipsos a fost efectuat atat inainte, cat si dupa mesaj si arata ca aproape trei sferturi din cei care au raspuns sunt ingrijorati ca unii alegatori nu vor putea vota sau ca vor exista amestecuri in alegeri. In 2016, serviciile de informatii din SUA au stabilit ca Rusia s-a implicat in alegeri in defavoarea candidatei democrate Hillary Clinton si pentru a crea neincredere in democratia americana.In prezent, 74% din cei inregistrati pe listele electorale se tem de 'frauda electorala organizata de actori politici care spera sa influenteze rezultatul alegerilor; in randul democratilor, procentajul este de circa 70%, iar in al republicanilor - de aproximativ 80%.Impiedicarea votarii este un motiv de ingrijorare pentru 73% din alegatori in total, respectiv pentru 80% din democrati si 60% din republicani.Democratii si grupurile pentru drepturile electorale sunt de parere ca votul prin corespondenta este o modalitate de a proteja alegatorii de coronavirus si ca daca nu se va asigura aceasta posibilitate, multi vor fi descurajati sa voteze - in special saracii si afro-americanii, considerati mai vulnerabili la imbolnavire, care sunt in mare masura sustinatori ai democratilor.O majoritate bipartizana de 67% (8 din 10 democrati, respectiv 6 din 10 republicani) sunt increzatori ca daca vor vota prin corespondenta, votul lor va fi numarat corect. Insa 8 din 10 republicani sunt ingrijorati ca votul prin corespondenta va duce la fraude masive; parerea este impartasita doar de 3 din 10 democrati. Republicanii se tem in proportie de 80% ca vor trimite buletine prin posta si persoane care nu au drept de vot; dintre democrati, doar 40% sunt preocupati de acest risc. Totodata, majoritatea republicanilor (70%) si o minoritate democrata (30%) sunt de parere ca fraudele de orice fel comise de alegatori sunt o problema larg raspandita.Sondajul Reuters/Ipsos a fost efectuat online, in limba engleza, pe intreg teritoriul Statelor Unite. Au raspuns 1215 adulti americani, dintre care 1027 au afirmat ca sunt inregistrati ca alegatori. Intervalul de incredere in rezultate este de plus/minus 4%.Votul prin corespondenta nu este o noutate in SUA. La alegerile prezidentiale din 2016 au votat in acest mod circa 20% din alegatori. Unii experti si oficiali estimeaza ca anul acesta proportia s-ar putea dubla. Mai multe anchete academice, guvernamentale si de presa au gasit putine dovezi de frauda la acest tip de vot. In statele Utah, puternic republican, Hawaii, Oregon, Washington si Colorado s-a votat aproape exclusiv prin posta si nu s-au raportat multe probleme.Atacurile repetate la adresa votului prin corespondenta pot insa submina increderea sustinatorilor lui Trump in procesul electoral. Presedintele a sustinut, fara a prezenta dovezi, ca cresterea ponderii voturilor respective va fi insotita de multe fraude.