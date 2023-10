Amanta sefului CIA, banuita de FBI ca urmarea accesarea unor date confidentiale

Ancheta FBI care a dus la descoperirea aventurii extraconjugale a directorului CIA, David Petraeus, a inceput in momentul in care agentia a inceput sa ii monitorizeze emailul acestuia.

Agentia a fost alertata ca Paula Broadwell, cea care a scris biografia lui Petraeus, si cu care seful CIA avea o relatie, ar fi incercat sa acceseze contul sau de e-mail si sa descopere informatii clasificate, arata Fox News.

Directorul CIA a demisionat din cauza unei aventuri extraconjugale

Oficialii FBI au anuntat ca David Petraeus nu a fost suspectat in niciun moment ca ar fi avut vreo legatura.

Broadwell, in varsta de 40 de ani, este cea care a scris biografia sefului CIA intitulata "All In: The Education of General David Petraeus".

David Petraeus si-a inaintat vineri demisia printr-o scrisoare transmisa presedintelui Barack Obama.

"Dupa ce am fost casatorit 37 de ani, am actionat cu totul gresit implicandu-ma intr-o aventura extraconjugala. Un asemenea comportament este inacceptabil, atat ca sot, cat si ca lider al unei organizatii", a scris acesta.