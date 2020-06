Australia reclama un atac cibernetic din partea unui "actor statal sofisticat"

Ziare.

Scott Morrison a organizat de urgenta o conferinta de presa, la Canberra, pentru a-si avertiza concetatenii cu privire la "riscuri specifice" la care sunt expusi."Organizatii australiene sunt vizate in prezent de catre un actor statal sofisticat", a anuntat el.Potrivit lui Morrison, "aceasta activitate tinteste organizatii australiene intr-o intreaga gama de sectoare, la toate nivelurile Guvernului, economiei, organizatiilor politice, serviciilor de sanatate si alti operatori ai unor infrastructuri strategice".Presa australiana scrie ca lista suspectilor este foarte scurta, iar putine state detin un kow-how in acest domeniu - in afara de tari occientale, China Coreea de Nord , Iranul, Israelul si Rusia Presa arata cu degetul China, care a impus in mai taxe vamale punitive anumitor exporturi australiene.Guvernul lui Morrison a infuriat Beijingul dupa ce a indemnat la o ancheta internationala independenta cu privire la originea pandemiei covid-19 si a denuntat o diplomatie chineza agresiva si necinstita.China a replicat sfatuindu-si cetatenii sa se duca in Australia ca sa faca turism si studii, amenintand cu alte represalii si condamnand un australian la moarte, gasit vinovat de trafic de droguri.Morrison a anuntat vineri ca a informat opozitia cu privire la aceste atacuri informatice "de tip malware" si a indemnat institutiile si intreprinderile "sa se protejeze".El nu a prezentat vreun detaliu tehnic, insa a anuntat ca datele personale ale australienilor nu au fost furate si ca multe atacuri au esuat."Incurajam organizatiile, mai ales cele din domeniul sanatatii, infrastructurilor strategice si serviciilor esentiale sa recurga la experti si sa implementeze sisteme tehnice de aparare", a declarat premierul australian.